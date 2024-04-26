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Ekonomi

Kiğılı'dan 'Rahat Bi Şey' konsepti

Mehmet Ali Parto
04:00 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 01:13 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Barış Arduç, Sena Suerdem.
Barış Arduç, Sena Suerdem.

Erkek giyim markası Kiğılı, yeni marka yüzü Barış Arduç’un ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı’nın katılımıyla, “Üstüme Rahat Bi’ Şeyler Alayım” reklam filmini ve yeni koleksiyonunu tanıttı. Kiğılı CEO'su Sena Suerdem, “85 yıllık markamızın kapsayıcı tecrübesini geleceğe daha güçlü ve dinamik adımlarla taşımak için başlattığımız dönüşüm yolculuğumuzda her zaman yenilikçi projeler ve iş birlikleri arayışında olduk” dedi.

EN UYGUN İSİM BARIŞ ARDUÇ'TU

Etkinliğin onur konuğu firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ise, “Mütevazılığı ömrüm boyunca korumaya, çocuklarıma, torunlarıma aktarmaya büyük önem verdim. Hepinizin bildiği üzere Sena Suerdem ile Kiğılı’da başlayan değişime, en uygun ismin Barış Arduç olduğunu düşündüm. Barış’ın mütevazı hayatını ve profesyonel duruşunu her zaman çok beğendim ve markamız ile örtüşeceğine inandım. Tanıştıktan sonra da ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gördüm" diye konuştu.



#Kiğılı
#Giyim
#Aktüel
#Barış Arduç
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