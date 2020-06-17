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Ekonomi Kilosu 55 lira, yiyenin tadı damağında kalıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kilosu 55 lira, yiyenin tadı damağında kalıyor

Kilosu 55 lira, yiyenin tadı damağında kalıyor

Sinop’ta, av yasağının başlamasıyla kültür balıklarının yanı sıra iskorpit de ilgi gören balıklar arasında bulunuyor. Tezgahta kilosu 55 liradan satılan iskorpit balığını yiyenin tadı damağında kalıyor.

Haber Merkezi İHA
İskorpit balığını yiyenin tadı damağında kalıyor.
İskorpit balığını yiyenin tadı damağında kalıyor.

Sinop’ta balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, iskorpitin zehirli dikenleri bulunduğunu, temizlenmesinin zor ancak etinin çok lezzetli olduğunu söyledi.

İskorpit balığını temizlerken önce sırtında ve karnında bulunan zehirli dikenlerin çıkartıldığını anlatan Gündoğdu, daha sonra derisinin soyulduğunu belirterek; “Karadeniz’de, özellikle Sinop çevresinde bol miktarda çıkan iskorpit, lezzetli olduğu için buğulaması, tavası, şiş ve kavurması yapılır. Tezgahta kilogramı 55 liradan satılıyor. Genellikle lokantalar için alınan iskorpit balığını yiyenin tadı damağında kalıyor" dedi.

Gündoğdu, iskorpit avcılığının mayıs ayından temmuz ayı sonuna kadar sürdüğünü kaydetti.

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