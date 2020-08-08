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Ekonomi Kiralık araziye yoğun ilgi var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kiralık araziye yoğun ilgi var

Atıl Hazine arazilerinin üretim ve ekonomiye kazandırılması için başlatılan çiftçilere kiralanması projesi yoğun ilgi gördü. Bu yılın ilk döneminde 9 binden fazla çiftçi daha on yıllığına Hazine arazisi kiraladı. Böylece arazi kiralayan çiftçi sayısı 51 bin 418’i, kiraya verilen alan da 557 milyon metrekareyi buldu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Devletin tarımsal faaliyetleri hazine taşınmazları ile destekleme formülü tuttu. Çalışma çerçevesinde hazine arazilerini tarımsal amaçlı olarak kullanan hak sahiplerine uygun bedel ve şartlarla doğrudan kiralama imkanı sağlandı. Projeden, hazineye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2017 tarihinden önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen vatandaş yararlanıyor. Bu araziyi kiralayanlar arzu ederlerse 10 yıllık kiralama döneminin sonunda bunların mülkiyetini alabilecek. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda bu yılın ilk altı ayında toplam 9 bin 618 hak sahibiyle kira sözleşmesi daha imzalandı. Böylece projenin başından beri 51 bin 418 çiftçiye 557 milyon metrekare yüzölçümü alan kiralanmış oldu.

EKONOMİYE KAZANÇ

  • Tarım ve Orman Bakanlığı da boş arazileri devlet eliyle kiraya verecek çalışma yürütüyor. Çalışma kapsamında hak sahipleri tarafından çeşitli nedenlerle uzun süredir kullanılmayan araziler devlet eliyle kiraya veriliyor. İşlenmeyen 2 milyon hektar tarım arazisi bu yöntem ile ekonomiye kazandırılacak. Böylece arazisinden bir gelir elde edemeyen vatandaşlara ek gelir sağlanacak.

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