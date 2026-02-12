Kırmızı etin yüzde 90'ı yerli üretim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir grup gazeteciyle bir araya geldiği toplantıda tohum, su yönetimi, üretim planlaması ve kırmızı et üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tohum ve et konusunda kamuoyunda dolaşan bilgilerin önemli bölümünün yanlış olduğunu belirten Yumaklı, güncel üretim ve ihracat verilerini paylaştı.

117 ÜLKEYE TÜRK TOHUMU

Tohum konusunda sık sık spekülasyon yapıldığını söyleyen Yumaklı, “Yurtdışından aldığımız tohumları kullanıyoruz, İsrail’den tohum alıyoruz gibi birçok yalan yanlış bilgi, her defasında açıklamamıza rağmen hâlâ dolaşıma sokuluyor” dedi. Türkiye’nin tohumda dışa bağımlı olduğu iddialarını reddeden Yumaklı, “Türkiye, tohumda kendine yeten, hatta dünyanın bu alanda ilk 10 ülkesinden biridir. İsrail’den de bir tane tohum almamaktadır” diye konuştu. Sertifikalı tohum verilerini açıklayan Yumaklı, “2025 yılında sertifikalı tohum üretimimiz 1 milyon 300 bin tondan 1 milyon 350 bin tona yükseldi. İhracatımız 338 milyon dolardan 368 milyon dolara çıktı. Sertifikalı tohum ihracatı yaptığımız ülke sayısı da 103’ten 117’ye ulaştı” ifadelerini kullandı.

İHTİYACIN YÜZDE 90'INI KENDİ KARŞILIYOR

Kırmızı ette de yanlış algı bulunduğunu belirten Yumaklı, “Tükettiğimiz kırmızı etin hepsi ithal ediliyor sanılıyor. Oysa Türkiye, et ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını kendi karşılıyor” dedi. Yerli hayvancılığı güçlendirmek amacıyla yeni destek projeleri yürüttüklerini söyleyen Yumaklı, anaç hayvan sayısının artırılması ve aile işletmelerinin büyütülmesine odaklandıklarını ifade etti. Yumaklı, “Üretim işin kalbi. Su olmadan üretim olmaz, üretim olmadan da gıda güvenliği olmaz. Politikalarımızı bu gerçeklik üzerine kuruyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİMDE SU ODAKLI MODEL

Su kaynaklarına ilişkin değerlendirmesinde ise risk uyarısı yapan Yumaklı, “Su meselesi artık teknik bir başlık değil, stratejik bir konu. Kişi başına yıllık yaklaşık 1313 metreküp kullanılabilir suya sahibiz. Mevcut gidişat sürerse 2030’da 1000 metreküpün altına düşme ihtimalimiz var. Bu da bizi su fakiri ülkeler ligine sokuyor” dedi. Tarımda üretim planlaması modelinin uygulamaya geçtiğini bildiren Yumaklı, “2024 Eylül itibarıyla sistem fiilen çalışmaya başladı” diye konuştu.







