ROKETSAN'dan Riyad'da yeni sözleşmeler: Milli füzelerin satışı ve ortak üretiminde anlaşmaya varıldı

ROKETSAN'dan Riyad'da yeni sözleşmeler: Milli füzelerin satışı ve ortak üretiminde anlaşmaya varıldı

22:5811/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
AA
Anlaşma aynı zamanda teknolojik uzmanlığın Suudi Arabistan içerisinde yerlileştirilmesine de odaklanıyor.
Anlaşma aynı zamanda teknolojik uzmanlığın Suudi Arabistan içerisinde yerlileştirilmesine de odaklanıyor.

ROKETSAN, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show 2026’da, SAMI ile seyir füzelerinin Suudi Arabistan’da ortak üretimine yönelik işbirliği anlaşması imzaladı. Şirket ayrıca SAMI Land Systems ile anti-tank güdümlü füze silah sistemlerinin satışı ve ortak üretimine ilişkin sözleşmeye imza attı.

ROKETSAN, Suudi Arabistan'da seyir füzelerinin ortak üretimi ile anti-tank güdümlü füze silah sistemlerinin satışı ve ortak üretimine yönelik anlaşmalar imzaladı.

Türk savunma sanayisinin lider füze, roket ve mühimmat üreticisi ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026'da önemli anlaşmalara imza attı.

ROKETSAN, Suudi Arabistan'ın devlet bünyesindeki en büyük savunma şirketi SAMI ile seyir füzelerinin Suudi Arabistan'da ortak üretimine yönelik işbirliği anlaşması yaptı.

Bu önemli adım, füze çözümleri ve askeri teknolojiler alanındaki ortak çabaları temsil ediyor, yeni nesil entegre savunma sistemlerinin önünü açıyor.

ROKETSAN, ayrıca SAMI Land Systems ile muharebe platformlarının operasyonel etkinliğini artırmak amacıyla anti-tank güdümlü füze silah sistemlerinin satışı ve ortak üretimine yönelik sözleşme imzaladı.

Anlaşma aynı zamanda teknolojik uzmanlığın Suudi Arabistan içerisinde yerlileştirilmesine de odaklanıyor.


#ROKETSAN
#savunma sanayi
#Suudi Arabistan
#sözleşme
