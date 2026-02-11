Suudi Arabistan ile ortak üretim

Dün Riyad’da toplanan Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yapılan görüşmeleri ele aldı. Kurul, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını ortaya koyduğunu ve farklı alanlarda iş birliğini güçlendirme iradesini yansıttığını, imzalanan anlaşma ve mutabakat zaptlarıyla bunun somutlaştığını belirtti.