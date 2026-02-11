Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Suudi Arabistan ile ortak üretim

Suudi Arabistan ile ortak üretim

04:0011/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
GÖKBEY.
GÖKBEY.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin ortak üretimi için TUSAŞ ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı anlaşma imzaladı. Mutabakat zaptı, uzun dönemli, yüksek teknoloji kazanımlı ortak üretimi içeriyor. Üretilen helikopterler, çevre ülkelere de satılabilecek.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri’nin Suudi Arabistan’da ortak üretimine yönelik ilk mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, Riyad’da düzenlenen World Defense Show 2026 kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otoritesi (GAMİ) arasında yapıldı. Zapta şirket adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Uçar imza attı. Mutabakat zaptı, uzun dönemli, yüksek teknoloji kazanımlı ortak üretimi içeriyor.

İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP TOPLANACAK

Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile GAMİ, askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçlar için helikopter taleplerini toplayacak. Bu talep doğrultusunda TUSAŞ, yerel bir üreticiyle ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan’da üretimi gerçekleştirilecek. Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecek. Suudi Arabistan’ın 2030 yerlileştirme hedeflerinde helikopter sistemleri önemli bir yer tutuyor. GÖKBEY’in farklı rollere uygun yapısı Suudi Arabistan’ın tercihinde önemli rol oynadı. Ortak üretim helikopterler, çevre ülkelere de satılabilecek.

Ziyaret işbirliğini güçlendirdi

  • Dün Riyad’da toplanan Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yapılan görüşmeleri ele aldı. Kurul, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını ortaya koyduğunu ve farklı alanlarda iş birliğini güçlendirme iradesini yansıttığını, imzalanan anlaşma ve mutabakat zaptlarıyla bunun somutlaştığını belirtti.


#GÖKBEY
#Suudi Arabistan
#Politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?