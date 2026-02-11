Suudi Arabistan ile ortak üretim

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin ortak üretimi için TUSAŞ ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı anlaşma imzaladı. Mutabakat zaptı, uzun dönemli, yüksek teknoloji kazanımlı ortak üretimi içeriyor. Üretilen helikopterler, çevre ülkelere de satılabilecek.
GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri’nin Suudi Arabistan’da ortak üretimine yönelik ilk mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, Riyad’da düzenlenen World Defense Show 2026 kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otoritesi (GAMİ) arasında yapıldı. Zapta şirket adına Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve TUSAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Uçar imza attı. Mutabakat zaptı, uzun dönemli, yüksek teknoloji kazanımlı ortak üretimi içeriyor.
İHTİYAÇLAR İÇİN TALEP TOPLANACAK
Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile GAMİ, askeri ve sivil alanlarda çeşitli ihtiyaçlar için helikopter taleplerini toplayacak. Bu talep doğrultusunda TUSAŞ, yerel bir üreticiyle ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan’da üretimi gerçekleştirilecek. Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecek. Suudi Arabistan’ın 2030 yerlileştirme hedeflerinde helikopter sistemleri önemli bir yer tutuyor. GÖKBEY’in farklı rollere uygun yapısı Suudi Arabistan’ın tercihinde önemli rol oynadı. Ortak üretim helikopterler, çevre ülkelere de satılabilecek.
Ziyaret işbirliğini güçlendirdi
- Dün Riyad’da toplanan Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yapılan görüşmeleri ele aldı. Kurul, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığını ortaya koyduğunu ve farklı alanlarda iş birliğini güçlendirme iradesini yansıttığını, imzalanan anlaşma ve mutabakat zaptlarıyla bunun somutlaştığını belirtti.