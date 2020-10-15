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Ekonomi Kırsala teşvikte şehir standardı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kırsala teşvikte şehir standardı

MÜSİAD, Akıllı Tarım Kent Projesi’ni hayata geçiriyor. Proje ile ilk etapta 500 aile, bin çalışan, toplam 3 bin kişiye, kırsalda şehir hayatı sunulacak. Platformun gençler ve kadınları önceleyen bir istihdam modeliyle inşa edileceğini aktaran MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, kent başına yıllık 400 milyon TL ticaret hacmine ulaşmayı planladıklarını söyledi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Abdurrahman Kaan
Abdurrahman Kaan

Salgınla birlikte öne çıkan sektörlerden biri de gıda oldu. Bu alanda önemli bir çalışmaya imza atan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla, “Akıllı Tarım Kent Projesi”ni tanıttı. Video konferansla bağlanan Bakan Pakdemirli, tarım ve kırsal kalkınma alanında yapılan projeleri yakından takip ettiğini belirterek, pandemi dönemini kırsal kalkınma için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Tarımda teknoloji kullanımını artırmak gerektiğini söyleyen Pakdemirli, “Tarımda üretim gücüne sahip bir ülkeyiz. Pandemi sonrasında birçok ülkede raflar boş dururken Türkiye’de tarım ve gıda sektöründe hiçbir problem yaşamadık. Bu önümüzdeki yıllarda da gündemde olacak. Tarımdaki gücümüzü daha da artırmak için tarım sektöründeki projelere sıkı sıkı sarılmalıyız” dedi.

KENT BAŞINA 400 MİLYON TL TİCARET HACMİ HEDEFLENİYOR

Proje hakkında bilgi veren MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ülke düzeyinde ekonomik ve toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesinin, ancak bölgeler arası ekonomik ve sosyal dengesizliklerin giderilmesiyle mümkün olacağını söyledi. Ülkenin üreten güçleri olarak hem sanayici ve iş insanlarının hem de çalışan nüfusun, artık yüzünü kırsala dönme zorunluluğunun ortaya çıktığını dile getiren Kaan, "Kent başına yıllık 400 milyon TL ticaret hacmine ulaşması planlanan Akıllı Tarım Kentleri projesinde, tarımsal ve kırsal üretim, her bölgenin kendine özgü ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, üretim çeşitliliği temelinde gerçekleşecek. Proje, halkımızın şehir hayatının tüm imkanlarına erişerek yaşayabilmesini hedefliyor. Bu imkanlar, sürdürülebilir kırsal kalkınmayı mümkün kılacaktır" dedi.

40 BİN DEKARA KONUMLANDIRILACAK

Kaan, projenin tarım, hayvancılık ve endüstriyel tarım alanları başta olmak üzere kırsal kalkınma hedefine uygun çalışmaları ve kırsal yaşamı teşvik edebilmek adına geniş çaplı bir dönüşümü içerdiğini ifade etti. Kaan, tüm ihtiyaçların karşılanabileceği dev bir yaşam alanı inşa edileceğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Yaşam alanında eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, Tarım Meslek Yüksekokulu, kafe ve lokantalar, sinema ve tiyatro, kent meydanı, parklar, AVM, spor alanları, El Sanatları Merkezi, butik otel ve cami yer alacak. Toplam 40 bin dekar alanda konumlandırılacak olan Akıllı Tarım Kentleri, içinde bulunduracağı mesleki kurslar, Sürekli Eğitim Merkezi ve Dijital ve İnovasyon Merkezi ile hedeflenen köklü ve sürdürülebilir değişimin beslendiği kaynaklar olacak." MÜSİAD Kırsal Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş de, "Proje sayesinde birçok insanımızı kır hayatına özendirerek tersine bir göç oluşturacağız" dedi. Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu ve İç Anadolu Bölgeleri'ni kapsayan projeye ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru süreçleri ise daha sonra açıklanacak. Proje ile 500 aile, bin çalışan, toplam 3 bin kişiye, kırsalda şehir hayatı sunulacak.

40 YAŞ ALTI GİRİŞİMCİLERE YER VERİLECEK

Genel Başkan Kaan, kendi kendine yetebilen, üreten, geliştiren aynı zamanda sosyal yaşamdan ödün vermeyen, doğal ve akıllı yaşam kültürünü oluşturmayı hedefleyen Akıllı Tarım Kentleri’nin, beş ana başlığı kapsadığına işaret ederek, bu başlıkları “Dijital ve Akıllı Tarım Üretim Ekosistemi”, “Ortak Akıl Üretim Ekosistemi”, “Yüksek Refah ve Yaşam Ekosistemi”, “Üreten ve Değiştiren Sosyal Ekosistemi”, “Orta Akıl Yönetim Ekosistemi” olarak sıraladı. İçerisinde soğuk hava deposu, TIR parkı, paketleme-dağıtım, laboratuvar, seracılık, organik ve doğal ürün pazarı, botanik bahçesi bulunan, modern ve fonksiyonel yaşam alanları oluşturan Akıllı Tarım Kentleri’nin, gençler ve kadınları önceleyen bir istihdam modeli üzerinde inşa edileceğini dile getiren Kaan, projeleri kabul edilen 40 yaş altı genç girişimcilere yer verileceğini söyledi.

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