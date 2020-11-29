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Ekonomi Kış lastiği değiştirme ücreti 60 liradan başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kış lastiği değiştirme ücreti 60 liradan başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücreti, ebada göre 60 ile 125 lira arasında değişiyor.

Haber Merkezi AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

  • Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2021'e kadar devam edecek.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yüzde 9,11 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2021 itibarıyla güncellenecek.

İHA
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"Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiğine geçilmeli"

Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, yaptığı açıklamada, kendini iyiden iyiye göstermeye başlayan kış şartları nedeniyle yol koşullarında ulaşımın sağlıklı ve güvenli sürdürülmesi için kış lastiği zorunluluğunun önemine dikkati çekerek, "Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçilmesi öneriliyor." dedi.

  • Lastik hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek için büyük önem taşıdığının altını çizen Özürün, sürücülerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske atmadan, kış lastiği montajı ile lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini dile getirdi.

Özürün, kış lastiklerinin, 7 ile eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip olduğunu belirterek, "Kış lastiği, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Fren mesafesini yüzde 50'ye kadar kısaltır." ifadesini kullandı.

Otomobillerde kış lastiği fiyatlarının ebatlarına göre değiştiğini vurgulayan Özürün, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri, 400 ila 650 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 60-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 75-125 lira aralığında değişiyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmetin fiyatları 150-250 lira olarak uygulanıyor."

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