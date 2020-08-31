Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı

Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR UZATILDI?

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020’de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, iki ay daha uzatıldı.

Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim’e kadar yararlanmaya devam edecek.

GÜNDEM Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

BAKAN SELÇUK'TAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ AÇIKLAMASI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı..

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan 'Kısa Çalışma Ödeneği' mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

EKONOMİ Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinde tarih belli oldu

KAÇ KİŞİYE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDENDİ

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3 milyon 575 bin 9 çalışan için toplam 16 milyar 578 milyon 955 bin 700 lira ödeme yapıldı.Ücretsiz izne ayrılanlar ve iş akdi feshedilenler için sağlanan nakdi ücret desteğinden de 1 milyon 901 bin 212 çalışan yararlandı, toplam ödeme miktarı 3 milyar 611 milyon 536 bin 114 liraya ulaştı.

REKLAM

Ayrıca 775 bin 252 kişi, bu dönemde toplam 3 milyar 128 milyon 712 bin 413 lira işsizlik ödeneği aldı.

NORMALLEŞME DESTEĞİ OLARAK DEVAM EDECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, işleri durma noktasına gelen iş yerleri ve çalışanlara yönelik 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren Normalleşme Desteği ile de istihdamı korumaya devam edecek.

1 Temmuz 2020'ye kadar kısa çalışma ödeneğine veya nakdi ücret desteğine başvurmuş özel sektör iş yerlerindeki kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteğinden faydalandırılan sigortalılar, normal çalışma düzenine geçmeleri halinde Normalleşme Desteği'nden yararlanabilecek.

NORMALLEŞME DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Destek kapsamında, normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri primlerden 1103,63 lira mahsuplaşma yapılacak.

Normal çalışma düzenine dönen ve ağustos ayında çalışmaya devam eden sigortalılar için SGK prim belgeleri 1-26 Eylül 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN KESİLİR?

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemez.

REKLAM

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı iş yerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEREYE YATIRILIYOR?

Çalışanın kendisine, aylık olarak her ayın 5’inde ödenecek ve ödemeler PTTBank aracılığı ile yapılacak. Bu ayın 5’inde nisan ayına ait ödemeler ile birlikte mart ayına ait ödemeler yapılacak; ödenekten yararlanma hakkı olan çalışanlara her ayın 5’inde ödemeleri yatacak.