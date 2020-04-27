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Ekonomi Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firma başvurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firma başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu."

Haber Merkezi AA
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanmaya başlanan Kısa Çalışma Ödeneği için yapılan başvurulara ilişkin son rakamlar hakkında bilgi verdi.

  • Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinde sektörel kısıt olmadığını, her sektörden firmanın başvurabileceğini hatırlatarak başvuru yapan firmaların sektör içindeki dağılımına yer verdi.

Buna göre, imalat sektörü yüzde 39, toptan ve perakende ticaret yüzde 15, konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyeti yüzde 12, eğitim yüzde 6, diğer sektörler ise yüzde 26 olarak kayıtlara geçti.

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