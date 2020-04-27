Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firma başvurdu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Kısa Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 çalışanımız için başvuruda bulundu."

Haber Merkezi 27 Nisan 2020, 21:00 Son Güncelleme: 27 Nisan 2020, 21:27 AA