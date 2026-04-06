Kıyı Emniyetine 21 işçi alınacak

Kıyı Emniyetine 21 işçi alınacak

09:23 6/04/2026, Pazartesi
AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 21 daimi işçi alımı için ilana çıktı. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Kılavuz kaptan, elektrik zabiti, mühendis, tekniker ve dalgıç kadroları için alınacak personelin nihai listesi ve sınav süreci kurum tarafından ayrıca duyurulacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 21 işçi istihdam edecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre söz konusu personel, "daimi işçi" statüsünde görev yapacak.

Bu kapsamda, 6'şar kılavuz kaptan ve elektrik zabiti, 2'şer mühendis ve tekniker ile 5 dalgıç alınacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumunun internet sayfasından ya da bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin belirlenmesinin ardından sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecek. Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Adayların atanmasında sözlü sınav ile Kamu Personel Seçme Sınavı puanının aritmetik ortalaması belirleyici olacak.

Sonuçlar Kıyı Emniyetinin internet sitesinde ilan edilecek.



Türkşeker işçi alımı ne zaman? Türkşeker işçi alımı kadro dağılımı nasıl, hangi branşta olacak?