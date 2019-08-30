Kıyı kesimlerinde 12 proje durduruldu

Kurum, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının, park ve sahillerin temizliğinin hükümlülerce yapılması tanıtımına katıldı.
20 binin üzerinde kaçak yapı var
- Bir gazetecinin koylardaki kaçak yapılara yönelik denetimleri sorması üzerine Kurum, Muğla'nın bütün ilçelerinde 100'ün üzerinde imar denetçisinin çalışmalara devam ettiğini söyledi. Ülke genelinde tespit ettikleri 20 binin üzerinde kaçak yapı olduğuna değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kaçak yapıların 3 bin 260'ı Muğla'da. Geçen hafta bin 500'e yakın bağımsız bölümü içeren konutların ve otellerin olduğu 7 projeyi mühürleme kararı aldık ve ilgililerine imara aykırılıkları tebliğ etti. İlgililere bu aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verildi."