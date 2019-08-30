Ekonomi Kıyı kesimlerinde 12 proje durduruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kıyı kesimlerinde 12 proje durduruldu

Kaçak yapılarla mücadele son hızla devam ediyor. Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denetimlerimizde bin 870 konut ile 6 otel ünitesinden oluşan 18 projeyi inceledik. 12'sinde tespit edilen aykırılıklara ilişkin mühürleme işlemini uyguladık. 20 kıyı yapısı da ayrıca mühürlendi" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Kurum
Murat Kurum

Kurum, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığının, park ve sahillerin temizliğinin hükümlülerce yapılması tanıtımına katıldı.

20 binin üzerinde kaçak yapı var

  • Bir gazetecinin koylardaki kaçak yapılara yönelik denetimleri sorması üzerine Kurum, Muğla'nın bütün ilçelerinde 100'ün üzerinde imar denetçisinin çalışmalara devam ettiğini söyledi. Ülke genelinde tespit ettikleri 20 binin üzerinde kaçak yapı olduğuna değinen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kaçak yapıların 3 bin 260'ı Muğla'da. Geçen hafta bin 500'e yakın bağımsız bölümü içeren konutların ve otellerin olduğu 7 projeyi mühürleme kararı aldık ve ilgililerine imara aykırılıkları tebliğ etti. İlgililere bu aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verildi."

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