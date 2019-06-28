Et ve Süt Kurumu ​kıyma ve kuşbaşı üretecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hem vatandaşın daha ucuza ete ulaşması hem üreticinin mağduriyet yaşamaması adına Et ve Süt Kurumunun (ESK) ucuz et çalışmasında gelecek aydan itibaren yeni bir uygulamanın başlayacağını bildirdi.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Kurulu'nda konuşan Pakdemirli, “ESK, hem vatandaşlarımızın daha ucuza ete ulaşması hem üreticimizin mağduriyet yaşamaması adına temmuzdan itibaren kıyma ve kuşbaşını kendisi üreterek tüketiciye ulaştıracak. Ulusal Kırmızı Et Konseyi de Süt Konseyinin fiyatları açıkladığı gibi, kesim fiyatlarını açıklayacak” dedi.

DÜVE DESTEĞİ 81 İLE YAYILIYOR

Türkiye genelinde 41 ilde uygulanan Düve Desteği Projesi'ne de değinen Pakdemirli, uygulamanın 81 ile yaygınlaştırılacağını belirterek, "Düve tutarının yüzde 40'ını bakanlıkça hibe ediyoruz. Bakanlık politikalarına uygun olarak etçi buzağı üreten işletmelerimize, buzağı desteğinin üzerine 250 lira ilave destek ödeyeceğiz" dedi.

2002'den bugüne büyükbaş hayvan varlığının 9,9 milyon baştan yüzde 74 artışla 17,2 milyon başa ulaştığını ifade eden Pakdemirli, küçükbaş hayvan varlığının da yüzde 43 artarak 46,1 milyona ulaştığını söyledi. Pakdemirli, söz konusu dönemde süt üretiminin yüzde 163 artışla 22,1 milyon tona yükseldiği bilgisini verdi.

DESTEKLER 46 KAT ARTTI

Büyümelerin ihracat rakamlarına da yansıdığını vurgulayan Pakdemirli, “Ülkemiz süt ve süt ürünleri ihracatı, 290 milyon dolar seviyelerine ulaşmıştır. Bu yılın ilk 5 ayında da 130 milyon dolarla çok memnun edici seviyelerde gerçekleşmektedir” diye konuştu. Pakdemirli, hayvancılığa son 17 yılda verilen desteklerin 46 kat artarak 3,7 milyar liraya ulaştığına işaret ederek, bu yıl da yem bitkileri dahil desteklerin 4,7 milyar lirayı bulacağını bildirdi. Hayvancılık alanında yaklaşık 27 bin genç çiftçiye 808 milyon lira hibe desteği verildiğini belirten Bekir Pakdemirli, süt sektöründeki bin 604 projeye, 1,7 milyar lira hibe, yem bitkileri desteğinde ise toplam 5,9 milyar ödeme yapıldığını aktardı. Pakdemirli, 15 yıldır toplanmayan Tarım Şurası’nı toplayarak sektörünün yol haritasının birlikte çizilmesi gerektiğini de kaydetti.