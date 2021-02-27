Ekonomi Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşası gerçekleştirilen Kızılcahamam Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdi. Kızılcahamam Tüneli'yle her yıl ekonomiye 7.4 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam–Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Çerkeş Tüneli’nin bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tünelin bulunduğu yer yüksek rakımlı olmasından dolayı ulaşımda sıkıntı yaşanan bir yerdir. Proje mevcut güzergahı 2.4 kilometre kısaltıp yılda 7.5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Gidemediğin yer senin değildir. Ülkemizin tüm ulaşım hatlarında seferberlik başlattık. Bölünmüş yolları 28 bin kilometreye çıkararak rahatlıkla ulaşımı sağladık. Geçmişte her biri eziyete dönüşen mecburen çıkılan yolculuklar keyifle yapılan seyahatler haline geldi.

Eskiden sadece güneş, deniz, kum üçgenine sıkışan turizmimiz, yaygınlaşan yollarla Anadolu’nun dört bir yanına erişilebilmektedir.

Havalimanlarımızdan, hızlı trenlerimize kadar bu derece etkin kullanılması karayolu ağımızın yaygın kullanılmasının sonucudur. İnsani gelişmişlik, ekonomi açısından geleceğimize çok daha güvenle bakabiliyoruz. Ülkemiz küresel, siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde dünyanın en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden olmaya doğru ilerliyor. Eskiden sanayi ve ticaret belli bölgelere yoğunlaşmıştı. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamının bu potansiyelden yararlanabileceği hale geldik.

Anadolu bu büyük potansiyelden yararlanacak noktalardadır. Bir zamanlar inşa ettiğimiz yolları gösterip buraya uçak mı indireceksiniz diyorlardı, alay ediyorlardı. Köprüleri gösterip koyun sürüleri mi geçireceksiniz diye dalga geçiyorlardı.

  • Rahmetli Erbakan Hocamıza yaptıkları gibi bizi de yolumuzdan çevireceklerini sandılar. Biz yatırımlarımızı yaparken sadece milletimize baktık. Milletimizin neye ihtiyacı olduğuna ne istediğine bakarak eserleri ülkemize kazandırdık.

Sağlık krizini ve tetiklediği ekonomik, sosyal sorunlarla tüm dünya uğraşırken biz kararlılıkla hedeflerimize ilerliyoruz. 2023 hedeflerinin tamamına ulaşarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getireceğiz. Ulaşımda yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Marmara’yı çepeçevre kuşatan projenin sonuna geliniyor. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün silüeti belirmeye başladı. Niğde otoyolu, Ankara, İzmir Otoyolu’nun inşaatları etap etap sürüyor. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda deneme sürüşleri başladı. Karadeniz dağları ve Toros’lar başta olmak üzere tünellerimiz devam ediyor.

Kalkınmanın temel unsuru olan altyapı elbette önemlidir. Bu altyapı üretim ve istihdama katkı verecek şekilde değerlendirilmelidir. Sadece insan ve yüklerin değil yollardan geleceğimizin de geçtiğine inanıyoruz. Elektriğin geleceğimizi de aydınlattığını düşünüyoruz. Teknolojinin son imkanlarıyla inşa edilen inşaatların umutlarımızı da artırdığını görüyoruz.

Güvenliğimizi artıran teknolojik ürünlerin aynı zamanda kendimize olan güveni de güçlendirdiğini görüyoruz. Bu amaçla üretmek, ihraç etmek isteyen her bir vatandaşımızın yanında yer alıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye’nin inşaası için mücadele ediyoruz.

Her kim yaptığımız okulları, hastaneleri, barajları inşaat projesi olarak görüyorsa Türkiye’nin vizyonundan nasibini almamıştır.

KIZILCAHAMAM-ÇERKEŞ TÜNELİ

Ankara’nın kuzeye açılan kapısı olan Kızılcahamam’da büyük yatırım bugün devreye alınıyor. Zorlu kış şartların olduğu, yük ve yolcu taşımacılığının yoğun olarak gerçekleştiği aksta bulunan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli’yle standart üstü seyahat gerçekleştiriliyor.

Güzergahı ile 2,4 kilometre kısalan yol ile trafik akışı güvenli ve konforlu hale getirildi. İnşa edilen Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli’yle ekonomik kazanımlar elde edilirken turistik ve kültürel anlamda da bölgeye katkı sağlanması hedefleniyor.

3.6 kilometre yol uzunluğu 2071 metre tünel uzunluğu ile zamandan 6.1 milyon lira, akaryakıttan 1.3 milyon lira ve toplamda 7.4 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.

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