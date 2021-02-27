Ekonomi Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılıyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli, bugün hizmete girecek.

Haber Merkezi AA
2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılıyor.
2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, projeyle Kızılcahamam ile Çerkeş arasında yüksek rakım ve eğimden kaynaklı kış şartlarının etkisi en aza indirilerek, ulaşım standardı artırılmış ve güvenli trafik akışı sağlanmış oldu.

6 kilometrelik mevcut güzergahın uzunluğu tünelle 3,6 kilometreye düşürülerek yol 2,4 kilometre kısaltıldı.

AA
Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli bugün hizmete girecek.

Proje sayesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergahı tercih etmesiyle Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin ekonomi, kültür ve turizm açısından gelişimine de katkı sağlanacak.

AA

Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ise yerinden katılması bekleniyor.

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