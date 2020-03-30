Ekonomi KOBİ alacaklarına 1 yıl devlet güvencesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ alacaklarına 1 yıl devlet güvencesi

Koronavirüs salgınına yönelik alınana tedbirlere bir yenisi daha eklendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının KOBİ'lere yönelik muhtemel olumsuz etkilerini gidermek amacıyla bu işletmelerin alacaklarına bir yıl devlet güvencesi sağlanacak.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca KOBİ alacaklarına yönelik sağlanacak reasürans desteği, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 döneminde akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri kapsayacak.

Risklerin hasar prim oranı, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50'lik kısmını oluşturan pay için yüzde 110 ve üzeri için reasürans desteği taahhüt edilecek.

  • Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıktığında söz konusu tutar, merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuz etkileri gidermesi öngörülen karar, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı kararı ile 500 milyar liraya çıkarıldı
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı kararı ile 500 milyar liraya çıkarıldı
Abone Ol Google News
Benzin iniyormotorin artıyor

Benzin iniyor
motorin artıyor

​Bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor.
Enfekte her hastayayatış verilmiyor

Enfekte her hastaya
yatış verilmiyor

​Hastaların yüzde 80'inde hafif semptomlar var.
Alacaklaradevlet güvencesi

Alacaklara
devlet güvencesi

​Koronavirüs tedbirlerine yönelik bir adım daha.
'Korona partisi'ne baskın!

'Korona partisi'ne baskın!

​Doktor kıyafetli, maskeli eğlence organize ettiler.
'14 gün kapatılsın'

'14 gün kapatılsın'

Hem çalışanın hem de vatandaşın sağlığı riskte.
500 milyara çıktı

500 milyara çıktı

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete yayımlandı.
200 bin ölümle atlatırsak çok iyi

200 bin ölümle atlatırsak çok iyi

​Trump'tan korkunç koronavirüs açıklaması.
Dev teklif

Dev teklif

​İngilizler Ferdi Kadıoğlu için kesenin ağzını açtı.
Bugün<br>hizmete açılıyor

Bugün
hizmete açılıyor

​Dünyada sağlık sistemi çökerken Türkiye'de sevindiren haber.
İlk ceza kesildi

İlk ceza kesildi

​Yeni uygulama gece 00:01'de başladı: Yapacak bir şey yok, haklılar
Uzman önerisi<br>fiyatını uçuşa geçirdi

Uzman önerisi
fiyatını uçuşa geçirdi

​Pazara çıkan vatandaş sadece 3-5 adet alabiliyor.
Karantinadan kurtuluş anı

Karantinadan kurtuluş anı

14 gün sonra sağlıklı bir şekilde ailelerine koştular.
Adım dahi<br> atılması yasak

Adım dahi
atılması yasak

İşte karantinaya alınan ​8 ildeki 11 köy ve 2 mahalle.
Umrecilerin tahliyeleri ertelendi

Umrecilerin tahliyeleri ertelendi

​Bazılarının 'koronavirüs' testleri pozitif çıktı.
Gücümüz vefamız

Gücümüz vefamız

Bir haftada 545 bin yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşa ulaşıldı​.
Ordular karantinada

Ordular karantinada

​Koronavirüs salgını ülkelerin ordularını da tehdit ediyor.
Evde kal sağlıkla kal

Evde kal sağlıkla kal

​Yeni Şafak çağrıya kulak verdi, 'ortak manşete' destek oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.