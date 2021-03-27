KOBİ için ihracat platformu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen Kolay İhracat Platformu 2.0 Lansman Toplantısı’nda konuşan Pekcan, “İlk fazda her bir ihracatçımıza yapay zeka temelli dijital bir danışman temin ediyorduk. Şimdi ise eğitimler, saha bilgileri gibi modüllerle genişlettiğimiz platformumuzu kullanan her potansiyel ihracatçımızı sanal personellerle donatıyor ve küçük işletmelere dönüştürüyoruz. Adeta ticaretin şifrelerini çözdüğümüz bugün ihracatı tabana yayma hedefimize bir adım daha yaklaşıyor ve hep birlikte, ‘ihracat, herkes için, şimdi’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

14 BİN KAYITLI KULLANICIYA ULAŞTI

Pekcan, “Kolay İhracat Platformu, ihracat hedefi olan KOBİ’lerimizin, kooperatiflerimizin ve girişimcilerimizin ihtiyaç duydukları her bilgiye tek bir platformdan, en güncel haliyle ulaşmalarını sağlıyor; ve dijital çağın bize sağladığı büyük çaplı verileri makine öğrenmesi algoritmalarıyla işleyerek ülkemizin ihracat vizyonuna önemli bir katkı sunuyor” açıklamasında bulundu. Kolay İhracat Platformunun 28 Ağustos 2020’de hizmet vermeye başladığını anımsatan Pekcan, platformun bugüne kadar 107 binin üzerinde anonim ve 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşarak ihracatçının bir numaralı bilgi kaynağı haline geldiğini, Akıllı İhracat Robotu’nun 22 binden fazla sorguyla ihracatçılara büyük veriye dayanan kullanıcıya özgü pazar önerileri sunduğunu anlattı.

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DANIŞMANLIK HİZMETİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARILDI

Ruhsar Pekcan, platformun Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapay zeka alanında en iyi uygulamalardan biri olarak gösterildiğini, küresel manada kamu kaynaklı en gelişmiş ihracat destek platformu olma özelliğini taşıdığını belirtti. Sunabilecekleri en güçlü desteği sağlayarak girişimcilerin önünü açmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini dile getiren Pekcan, “Bu doğrultuda, gerek teknolojik altyapısı gerekse kullanıcı dostu içerikleriyle Kolay İhracat Platformunu çok daha öteye taşıyan yeni modüller oluşturduk. Yeni eklediğimiz modüllerle Kolay İhracat Platformunun sunduğu danışmanlık hizmetinin kapsamını ve değerini en üst düzeye çıkarmış bulunuyoruz” diye konuştu.

BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Pekcan, ağustosta devreye alınan Kolay İhracat Platformunun sahip olduğu; Akıllı İhracat Robotu, Pazara Giriş Haritası, detaylı ve güncel bilgilerin yer aldığı ülke ve sektör sayfaları gibi özellikleri anlattı. Kolay İhracat Platformu 2.0 ile içerik bakımından adeta yeni bir platform daha ortaya koyduklarını aktaran Pekcan, “İhracatçılarımıza sadece pazar tavsiyesi vermekle kalmıyor; doğrudan iletişim kurabilecekleri 18 milyon alıcı bilgisini kendilerine sunuyoruz” dedi. Pekcan, ihracata dair hiçbir bilgisi olmayan bireylerin dahi ihracat yapmasını sağlayacak olan adım adım ihracat rehberi sayesinde firmaların yabancı dil engelini aşmalarına yardımcı olmak ve yazışma usullerinde profesyonellik kazanmalarını sağlamak üzere hazırlanan İngilizce yazışma şablonlarının yeni modülde yer aldığını söyledi.

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18 MİLYON ALICI BİLGİSİ BULUNUYOR

Platformda, kurumsal kullanıcıların erişebileceği toplam 18 milyon alıcı bilgisinin bulunduğunu aktaran Pekcan, “Söz konusu 18 milyon firma bilgisi, 190’ın üzerinde ülke ve 5 bin üzerinde 6’lı GTİP bazında ürünü kapsıyor” dedi. Bakan Pekcan, platforma yurt dışındaki 70 binden fazla ihaleye ilişkin bilgileri de eklediklerini, artık uluslararası ihalelere platform üzerinden ulaşılabileceğini kaydetti. Platformun her zaman güncel kalmasının önemine değinen Pekcan, mevcut entegrasyonlara yenilerini ekleyerek 16 farklı veri tabanından beslenen bir altyapı ortaya koyduklarını bildirdi.