KOBİ’ler dijitalleşti

Günümüzde birçok alanda iş yapış şekli değişiyor. Artık KOBİ’ler verimlilik ve karlığını arttırmak için birçok farklı uygulamadan yararlanıyor. Küçük işletmeler, paket uygulama çözümlerinin yanı sıra kişiselleştirilmiş yazılım geliştirme, mobil ve danışmanlık hizmetleri sunan teknoloji ve servis sağlayıcısı firmalarla iş birliğine gidiyor. Bu teknoloji KOBİ’lerin günlük faaliyetlerini kolaylaştırarak, şirket büyümelerinde önemli rol oynuyor.

ÜRÜNÜ AVRUPA’DA KONUMLANDIRDI

Alanda faaliyet gösteren BİS, finansal hizmetler sektörünün sanal bölümlerindeki kurumlara kritik yazılım ve IT hizmetleri sunuyor. Firma zamanla işletmelerin üretkenlik ve gelişimlerini koruyabilmelerine olanak tanıyan açık ve değişken altyapılar oluşturabilecek düzey ve büyüklüğe ulaşmış. 2009’da BIS Çözüm’e geçen Gizem Gündoğdu, öncesinde birçok finansal kurumda farklı pozisyonlarda çalışmış.

VERİMLİ VE MUTLU İŞ ORTAMINA KATKI

‘InFact’ adı verilen ürününün yer aldığı Faktoring Grubunda, şu anda Grup Yöneticisi olarak görev yapan Güneşdoğdu, hem ulusal hem de uluslararası birçok şirkete yazılım çözümleri ürettiklerini kaydediyor. Güneşdoğdu, son teknolojilere adapte olup yerinde Ar-Ge kapsamında yenilikçi projeler geliştirdiklerine dikkati çekerek, “Avrupa pazarında ürünümüzü konumlandırmış bir şirketiz. 130 çalışanımız var” diyor. Güneşdoğdu yaptıkları çalışmayı şu şekilde özetliyor: “BIS Çözüm’ün yapay zekâ sistemiyle İK departmanlarında zaman kaybına ve verimsizliğe neden olan eğitimleri planlayarak verimli iş ortamına katkı sağlıyor.”

ÇALIŞANI KAZANIP BAĞLILIĞI ARTTIRIYOR

Güneşdoğdu, konuşmasını şu şekilde sürdürüyor: “İnsan Kaynakları uygulamaları ya da İK BI raporlama araçları daha çok operasyonel konulara odaklanırken, Hrlytic; İnsan Kaynakları biriminin operasyonelden ziyade şirketin stratejik karar alan bir birim haline gelmesi için çabalıyor. Bu doğrultuda da firmanın en önemli kaynağı olan çalışanların şirkete kazandırılması, bağlılığının artırılması ve firma içinde daha verimli hale getirilmelerinin sağlaması açısından diğer İK uygulamalarından ayrılıyor.”

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3,5 MİLYON DOLAR CİRO İLE 100 BİN KULLANICIYA ULAŞTI

Güneşdoğdu, İK özelinde geçen sene Türkiye ve İtalya’da 3,5 milyon dolar ciro ile 100 bin kullanıcı, 60 çalışan ve yüzde 200 büyüme yakaladıkları bilgisini paylaşıyor. Avrupa pazarında bir yandan yakaladıkları başarıyı devam ettirmek istediklerini aktan Güneşdoğdu, diğer yandan ürünü Amerika’ya uyumlu hale getirerek büyümeyi hedeflediklerini bildiriyor.