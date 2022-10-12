​KOBİ’ler ihracattaki payı artırma peşinde.

Türkiye’de ihracatın yaklaşık yüzde 40’lık bölümünü KOBİ ölçeğindeki firmalar yapıyor. E-ticaret altyapısındaki hızlı gelişimle artık irili ufaklı birçok firma yurt dışına kolayca açılabilme imkanına kavuştu. Bu sayede ürünlerini dünyanın dört bir yanına süratle ulaştırabiliyor. E-ticaret platformlarındaki popülasyonun artmasıyla birlikte, e-ihracat KOBİ’lerin önceliği haline geldi.

YURT DIŞINA AÇILAN FİRMA SAYISI %219 ARTTI

E-ihracat yapmaya başlayan, ürünlerini Türkiye dışındaki ülkelere de satmayı hedefleyen firma sayısında yüzde 219’luk bir büyüme olduğunu açıklayan IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, sınır ötesi e-ticaretin 2023’te, yurt içi e-ticarete rakip olabilecek konuma geleceğini açıkladı. Özkara, “İşletmelerin yurt dışı satışları içerisinde ağırlıklı olarak Avrupa, Mena Bölgesi ve Rusya ön plana çıkıyor. Sınır ötesi e-ticaret 2023’te, yurt içi e-ticarete rakip olabilecek konuma gelecek” şeklinde konuştu.

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EN POPÜLER PAZARLAR RUSYA VE AVRUPA

Birçok işletmenin e-ticarete başlaması pandemi ile birlikte edindikleri deneyimi şu anda dijital süreçleriyle devam ettirdiğini vurgulayan Özkara, “E-ticarete başlayan binlerce firma zaman içerisinde orada edindiği deneyimle “Bu ürünleri neden yurt dışında da satmayalım?” diyerek kendi ürünlerini tüm dünyaya satabilir hale geldiler” dedi. Özkara, “IdeaSoft müşterileri özelinde baktığımızda işletmelerin yurt dışı satışları içerisinde ağırlıklı olarak Avrupa, Mena Bölgesi ve Rusya ön plana çıkıyor. Sınır ötesi e-ticaret 2023’te, yurt içi e-ticarete rakip olabilecek konuma gelecek ve 2023’te rakamlar daha da artacak” şeklinde konuştu.

DEVLETTEN 4 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılara sunulan destekler, e-ihracatçıları da kapsıyor. Bu kapsamda işletmelere seyahat, reklam ve pazarlama desteklerinden yurt dışında ofis ve mağaza yapılanmasına kadar 14 farklı kategoride destek sunuluyor. Yapılan son düzenleme sayesinde ihracatçı şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri yüzde 50 oranında ve yıllık 4 milyon TL’ye kadar destekleniyor.

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