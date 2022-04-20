KOBİ’ler ticareti dijitale taşıdı

Salgın sürecinde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle fiziksel ticaretin, özellikle de hizmet sektöründeki faaliyetlerin sekteye uğramasıyla birlikte, KOBİ niteliğindeki firmalar dijital kanallara yöneldi. Geçen 2 yıllık süre zarfında birçok işletme e-ticaret alanında önemli ölçüde büyüme başarısı gösterdi. Tüketici talebinin de dijital kanallara kayması sonrasında fiziksel satışlar ikinci planda kalırken, e-ticaret altyapısına yatırım yapan firmalar, zorlu salgın sürecinde işlerini büyütme başarısı gösterdi.

E-TİCARET EKOSİSTEMİ HIZLA BÜYÜYOR

E-ticaret alanına yönelik göç dalgası rakamlara da yansıdı. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2021 yılı e-ticaret verilerine göre, Türkiye’de pandemiyle geçen son 2 yılda 415 bin 890 yeni e-ticaret işletmesi açıldı. Bununla birlikte e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı da geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 88 artarak 484 bin 347 oldu. 2019 yıl sonunda Türkiye’de faaliyet gösteren e-ticaret işletme sayısı 65 bin 457 olurken, geçen iki yıllık süreçte işletme sayısı yedi kat artış gösterdi.

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76 İLİN TOPLAMI KADAR İŞLETME İSTANBUL’DA

E-ticaret işletmelerinin 194 bin 446’sı İstanbul’da faaliyet gösteriyor. Ankara’da 39 bin 328, İzmir’de 32 bin 716, Bursa’da 21 bin 124, Antalya’da 16 bin 123, Konya’da 11 bin 389. Kocaeli’nde 10 bin 372, Kayseri’de 9 bin 700, Adana’da 8 bin 441, Denizli’de 7 bin 133 e-ticaret işletmesi bulunuyor. İstanbul tek başına e-ticaret işletmelerinin yüzde 40’ını, bir başka hesaplamayla da Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya dışındaki 76 ilin toplamı kadar işletmeyi barındırıyor.

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜ LİDER

2021 yılındaki 381.5 milyar liralık e-ticaret hacmine sektör bazında bakıldığında, beyaz eşya ve küçük ev aletleri yaklaşık 52.9 milyar lira, giyim, ayakkabı ve aksesuar 24.2 milyar lira, elektronik sektörü ise 21.4 milyar lira oldu. Bu alanları, 18.3 milyar lirayla havayolları, 14.5 milyar lirayla yemek, gıda ve süpermarket ile 10.7 milyar lirayla seyahat, taşımacılık ve depolama sektörleri izledi.

EKONOMİ Dijitalleşen KOBİ işini büyütüyor