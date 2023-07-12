KOBİ'lere 6.8 milyar tl

Ekonominin belkemiği KOBİ’ler sağladıkları istihdam, üretim ve ihracatla her geçen yıl hacimlerini genişletiyor. İşletmelerin büyümelerine ve küresel arenada rekabet edebilmelerine yönelik olarak destekler sağlayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 6,8 milyar lira kaynağı KOBİ ve girişimcilere aktarmayı hedefliyor. KOSGEB, Geleneksel Girişimcilik Destek Programı ile 65 bin liraya kadar destek verirken, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında teknoloji seviyesi düşük sektörlere 175 bin, orta yüksek teknoloji seviyesine 275 bin ve yüksek teknoloji seviyesindeki girişimlere de 375 bin liraya kadar hibe desteği veriliyor. Geçen yıldan bu yana bazı illerde belirlenen önemli sektörlerde 1 milyon liraya kadar çağrı bazlı İleri Girişimcilik Destek Programları uygulanıyor.

TEKNOLOJİK ÜRETİM ATILIMI

Ar-Ge ve Ür-Ge projelerine 1.1 milyon, proje teklif çağrılarıyla 6 milyon liraya kadar destek veriliyor. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri sonucu cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla KOBİ’ler 10 milyon liraya kadar destekleniyor. Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1.4 milyon ve geri ödemesiz 600 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon lira, orta yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7 milyon ve geri ödemesiz 3 milyon lira olmak üzere toplam 10 milyon lira destek üst limiti bulunuyor.

Yurt dışı kapısını aralayın

Yurt Dışı Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında işletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli teknik ve hukuki destek verilirken, işletmelere 50 bin, düzenleyici kuruluş personeli için de 25 bin dolara kadar destek sağlanıyor. Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını artırmak, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, ihracata ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısını artırmak amacıyla 300 bin liraya kadar destek veriliyor.







