Ekonomi KOBİlere hizmete devam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ’lere hizmete devam

Albaraka Türk, KOBİ’lere yüzde 1,20 kar oranı, 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL’ye kadar finansman desteği sunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albaraka Türk
Albaraka Türk

Albaraka Türk, hazırladığı “KOBİ Destek Finansmanı” kampanyası ile yüzde 1,20 kar oranı ve 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL’ye kadar finansman desteği sunuyor. Albaraka Türk’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, banka KOBİ Destek Finansmanı kampanyası hazırladı. Kampanya kapsamında banka, yüzde 1,20 kar oranı, 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin TL’ye kadar finansman desteği verecek.

FİNANSMAN İHTİYACININ YANINDA

  • Her türlü finansman ihtiyacı için, KOBİ’lerin yanında olan ve onları destekleyen Albaraka Türk, kampanya çerçevesinde Business Kart ve Platinum Kart’ın yanı sıra Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile birlikte Muhasebe entegrasyonlarını ücretsiz sunuyor. KOBİ Destek Finansmanı Kampanyası, Türk Lirası para cinsinde ticari kredi kullanacak yeni müşterileri kapsıyor.

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