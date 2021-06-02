Ekonomi KOBİlere uygun finansman
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ’lere uygun finansman

Salgın sürecinde işletmelere yönelik destek ve teşviklerin yanında son olarak hayata geçirilen Nefes Kredisi 2021 ile uygun şartlarda finansman desteği sağlanacak. Kredi paketi ile işletmelere 200 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanırken, 6 ay geri ödemesiz ve 12 ay taksit imkanı da sunulacak.

Burak Karaca Yeni Şafak
​KOBİ’lere uygun finansman
Fotoğraf: Arşiv

İşletmelerde salgın dönemi kaynaklı ekonomik etkinin en aza indirilmesi amacıyla sürecin başından bu yana önemli destekler hayata geçirilirken, KOBİ’lere dijitalleşmeden globalleşmeye kadar pek çok farklı alanda teşvik edecek uygulamalar hizmete alındı. Son olarak 10 bankanın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) ve Kredi Garanti Fonu(KGF) işbirliğinde işletmelere yönelik olarak 2021 Nefes Kredisi 1 Haziran itibariyle devreye alındı.

200 BİN LİRAYA KADAR KREDİ KULLANILABİLİYOR

  • Kredi paketi salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ’lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla hizmete alındı. Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda 2019’a göre yüzde 25 kayıp yaşayan, ticaret, deniz ticaret, sanayi, ticaret ve sanayi odaları veya ticaret borsasına kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. Nefes Kredisi’nde 6 ay ödemesiz dönem olacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ‘işletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında’, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. 2020 cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ’ler ise azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.

10 BANKA KATILIYOR

Ciro kaybı yaşamış olan firmalar üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabiliyor. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabilecek. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi. Söz konusu kredi paketine katılım sağlayacak bankalar ise TC Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ olarak belirlendi.

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