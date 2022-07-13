Ekonomi KOBİlere yeşil dönüşüm finansmanı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ’lere yeşil dönüşüm finansmanı

Üretimde karbon ayak izini sıfırlamaya yönelik olarak Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği ve Türkiye’nin de onayladığı ‘Yeşil Mutabakat’ KOBİ’leri üretimde değişime zorluyor. Üretim ve hizmetlerdeki bu dönüşümün finansmanı için bankacılık sektörü kredi paketleri hazırlamaya başladı.

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Burak Karaca Yeni Şafak
​KOBİ’lere yeşil dönüşüm finansmanı
KOBİ

Birçok sektörde iş yapış şekillerini değiştirmeye başlayan Yeşil Mutabakat, KOBİ’leri de bir dönüşüme mecbur kılıyor. Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını gerçekleştiren KOBİ ölçeğindeki işletmeler, söz konusu dönüşümü gerçekleştirmek için finansman kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Bu noktada bankacılık sektörü, yeşil dönüşüm politikasının finansman ihtiyacını karşılamak üzere özel kredi paketleri hazırlıyor. İklim değişikliğiyle mücadeleyi önemli hamlelerle güçlendiren Türkiye, 2022 yılında çevreden enerjiye, sanayiden tarıma, şehirleşmeden ulaşıma kadar birçok alanda yürütülen projeleri tamamlayacak. Konuyu gündemlerine alan kamu bankaları bu konuda kredi paketleri hazırlamaya başladı. Özellikle KOBİ’lere sürdürülebilirlik alanında yeni nesil krediler veren kamu bankaları bu sayede şirketlerin yatırım maliyetlerini de aşağıya çekiyor.

2050 YILINA KADAR KARBON SIFIRLANACAK

Daha önce Avrupa Parlamentosu’nun onay verdiği ve çevre dostu üretimi zorunlu kılan Yeşil Mutabakat kapsamında, AB ülkeleri karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise karbon nötr olmayı hedefliyor. Türkiye de bu dönüşümü onaylayan ülkeler arasında yer aldığı için, Avrupa pazarına sattığı ürün ve hizmetlerde karbon salımını belirlenmiş standartlara göre düzenlemek zorunda olacak. Avrupa’ya ihracatta şartların yerine getirilmemesi halinde ton başına 30 ile 50 avro arasında ek vergi yaptırımı uygulanacak.

ÜRÜN VE HİZMETLERE ÇEVRECİ STANDART

Türkiye’nin ihracatında yüzde 50’den fazla pay ile en büyük pazar olan Avrupa’nın yeşil dönüşüm düzenlemesi, ürün ve hizmetleri de değiştirecek. KOBİ’lerin sağladıkları ürün ve hizmetleri bu standartlar doğrultusunda düzenlemesi gerekiyor. Standartların doğrudan etkilediği sektörlerin başında demir-çelik ve alüminyum gibi Türkiye’nin güçlü olduğu alanlar geliyor.

EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Ticaret Bakanlığı liderliğinde çeşitli kurumların katılımıyla oluşturulan çalışma grubunca “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” hazırlandı. Planla Türkiye’nin kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde sürdürülebilir, kaynak etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişinin desteklenmesi amaçlanıyor. Eylem planı kapsamında ilk aşamada, sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının ihracatçıya etkileri ele alınıyor. Sınırda karbon düzenlemesi (SKD) ise ihraç edilecek ürünlerin karbon ve çevresel ayak izinin azaltılmasını gerektiriyor.

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