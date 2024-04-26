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Ekonomi

KOBİ'lerin dijital röntgenini çekecek

Vodafone Business, Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri iş birliği ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) desteğiyle Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi’ni hazırladı.

Orhan Orhun Ünal
04:00 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 01:24 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Vodafone Business, Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri iş birliği ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) desteğiyle sanayi şirketlerinin kendi kendilerine dijital olgunluk seviyelerini ölçümleyebilecekleri bilimsel bir test içeriği olan Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi’ni hazırladı. Altyapı, veri yönetimi, entegrasyon, dijital pazarlama, mobil uygulamalar ve siber güvenlik gibi servisleri kapsayacak olan bu analizin sonuçlarına göre Vodafone Business, her bir şirkete özel olarak skorlama raporu sunacak.

HEDEF İLK ETAPTA 10 BİN İŞLETME

Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi ile ilk fazda, 10 bin işletmenin kendi dijital olgunluk skorlarını ölçümleyeceği öngörülüyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, "Vodafone Business olarak KOBİ ve işletmelerimizin dijital dönüşümünü hızlandırıcı adımlar atıyoruz. Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi adını verdiğimiz testimizin içerisinde 6 farklı grupta sorular yer alırken; KOBİ segmenti ağırlıklı olmak üzere işletmelerimiz, dijital olgunluk seviyelerini öğrenerek gelişim göstermesi gereken alanlarının röntgenini çekebilecek. Testin sonunda ise işletmelerimiz dijital olgunluk skorları ve o skoru nasıl geliştirebileceklerine dair önerilerin yer alacağı bir rapor görecek" dedi.

Sanayiciye örnek olacak proje

Dijitalleşmenin en önemli çalışma başlıkları arasında yer aldığını kaydeden OSBÜK Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa R. Türker şöyle konuştu: “OSBÜK olarak amacımız, Türkiye’deki sanayi bölgelerine destek vermek. Bugüne kadar sanayicilerimizin yanında olmak adına birçok projeye imza attık. Bu projeler arasında en önemlilerinden biri de Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi. Dünyayla rekabet edebilmek için pek kıstasa dikkat etmek gerekiyor. Projenin OSB ve şirketlerin dijital yetkinliklerini geliştireceğine inanıyoruz.”




#KOBİ
#Vodafone
#OSBÜK
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