KOBİ’lerin lojistik süreci dijitalleşiyor

Uluslararası lojistik danışmanlık firmalarından Kloepfel Consulting’de Türkiye Yöneticiliği görevini yürütürken, lojistik sektöründeki iş süreçlerinin, kullanılan geleneksel yöntemler nedeniyle verimsiz olduğunu fark eden Abdullah Cansu, 2021 yılında dijital lojistik şirketi Hubtic’i kurdu. Uluslararası taşımacılık işlemlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan Hubtic, kısa sürede hızla büyüyerek 60’tan fazla ülkedeki 100’e yakın rotaya, 10 binin üzerinde taşıma gerçekleştirdi. 4 bin araçlık geniş tedarikçi ağı ile hizmet veren şirket, deniz yolu, hava yolu ve intermodal taşımacılık modellerinde de hizmet veriyor. Komple taşımaların yanı sıra parsiyel taşımacılık da yapan ve bu sayede daha küçük ölçekli ihracat gerçekleştiren KOBİ’lere de hitap eden şirket, sunduğu takip sistemiyle de işletmelerin tüm taşıma süreçlerini bulut üzerinden takip etmelerine olanak tanıyor.





YÜKLERİN KONUMU ANLIK GÖRÜNTÜLENİYOR

Takip sisteminin KOBİ’lere verimlilik, şeffaflık ve hız kazandırdığını söyleyen Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Hubtic olarak hem komple taşımalarda (FTL, FCL) hem de bir konteyner ya da tırı doldurmayacak parça yük (LTL, LCL) taşımacılığında aynı hizmeti sunuyoruz.

Bu kapsamda geliştirdiğimiz takip sisteminden de yükün miktarından bağımsız olarak tüm işletmeler ücretsiz olarak yararlanabiliyor” şeklinde konuştu.





İŞLETMELERLE TAŞIYICI FİRMALARI BULUŞTURDU

HubticTrack sistemi üzerinden, KOBİ’lerin yükün konumunu anlık olarak görüntüleyebildiğini belirten Cansu, ayrıca süreç boyunca anında iletişim desteği sunduklarını ifade etti. Cansu, ihracatçı KOBİ’lerin Hubtic üzerinden taşıma numarası, yükleme-boşaltma tarihleri, lokasyon, yük tipi ve ebat gibi tüm taşıma bilgilerine erişebildiğini dile getirdi. Çalıştıkları firmaları doğru zamanda doğru yüke yönlendirerek taşıyıcılar için değer oluşturduklarını vurgulayan Abdullah Cansu, en doğru tedarikçileri en iyi koşullarda KOBİ’ler ile buluşturduklarını ifade etti.



