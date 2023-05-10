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Ekonomi

KOBİ’lerin önceliği e-ticaret

İşletmelerin geçmişte ikinci bir satış kanalı olarak benimsediği e-ticaret, fiziksel satışların koltuğunu sallıyor. Devletin sağladığı destekler sayesinde birçok firma, ürünlerini farklı pazarlara ulaştırma imkanına kavuştu. Buradaki potansiyeli gören KOBİ’ler için de e-ticaret öncelik haline geldi.

Burak Karaca
04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Geçtiğimiz 5 yılda kabuk değiştiren e-ticaret hızla dijital platformlara kayıyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki KOBİ’lerin de e-ticaret sürecine adaptasyonu sağlanan desteklerle hızlandı. 2022 yılında Türkiye’nin e-ticaret hacmi 800 milyar lirayı aşarken, iç pazarda ise e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 18,6’ya çıktı. Hızlı büyümesini sürdüren bu pazar sayesinde birçok işletme satışlarını artırdı. E-ticaret yapan işletme sayısı 600 bine yaklaşırken, geçtiğimiz yıl işletmelerin yüzde 80’i yalnızca 1, yüzde 20’si ise 2 ya da daha fazla pazar yerini tercih etti.

ÜRÜNLER ARTIK KÜRESEL VİTRİNDE

2022’de bir önceki yıla göre siparişler yüzde 43 artış gösterirken, e-ticarete yönelik destekler sayesinde bölgesel faaliyet gösteren birçok firma ürünlerini hem iç pazara hem de küresel pazara çıkarma fırsatına erişti. Atılan adımlar sayesinde, birçok firma için e-ticaret öncelik haline geldi. Firmalar yaşanan dijital dönüşümü kendisi için avantaja çevirme yarışına girişirken, bu sayede küresel pazardaki talepleri de yakından takip edebilme imkanına kavuştu. Yaşanan bu gelişmeler, firmaların talebe yönelik olarak üretimini yönlendirme şansı sağlıyor.

B2B E-TİCARETTE HIZLI BÜYÜME

Firmadan tüketiciye satış anlamına gelen B2C, e-ticaretten sonra son bir yıl içinde firmadan firmaya yapılan toptan satış (B2B ticaret) da e-ticarette hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. İhracat ve ithalatçılar artık geleneksel yöntemler yerine B2B pazar yerlerinden ticaret yapmayı tercih ediyor. 2023 yılında B2B satışların yüzde 17’sinin e-ticaret kanalıyla olacağı öngörülüyor.

Destekler sayesinde pazar büyüdü

Ticaret Bakanlığı’nın öncülük ettiği programlar aracılığıyla, şirketlere 27 milyon 149 bin TL, e-ihracat konsorisyumlarına 81 milyon 447 bin TL, perakende e-ticaret sitelerine 81 milyon 440 bin TL, pazar yerlerine 81 milyon 400 bin TL, B2B platformlarına 7 milyon 239 bin TL tutarında teşvik sunuldu. Ayrıca KOSGEB tarafından, hem e-ticaret hem de e-ihracat alanında firmalara özel programlar duyuruldu.




#KOBİ
#Üretim
#e-ticaret
#İhracat
14 dakika önce
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