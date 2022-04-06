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Ekonomi KOBİye finansman destekleri sürmeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOBİ’ye finansman destekleri sürmeli

Zorlu salgın koşullarında ülkeler birçok işletmeye destek ödemesi yaparken, normalleşme adımlarıyla birlikte artan iş hacminde firmaların yeni finansman imkanlarına erişimi hayati önem taşıyor. Bu kapsamda KOBİ’lere yönelik finansman imkanlarının çeşitlendirilmesi gerekiyor.

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Burak Karaca Yeni Şafak
KOBİ’ye finansman destekleri sürmeli
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Küresel çapta, salgın sürecinde birçok işletme iş yapış şeklini değiştirerek dijital kanallara yönelirken, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren KOBİ kapsamındaki firmalar, sağlanan destek paketleriyle ayakta kaldı. Pek çok ülkede salgından kaynaklı kısıtlamalar sebebiyle fiziksel satışlar uzun bir süre gerçekleştirilemezken, bu süre zarfında hemen her sektörü kapsar bir şekilde dijitalleşme alanında önemli bir ilerleme kaydedildi. Dijitalleşme ile pek çok işletme iş sahasını genişletip, normalleşme ile birlikte işlerini artırmayı başardı. Fakat küresel çapta hala KOBİ’lere yönelik finansman desteklerinin sürdürülmesi gerekiyor.

KOBİ KREDİLERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

  • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) açıkladığı ‘KOBİ’lerin ve Girişimcilerin Finansmanı 2022’ raporu küresel boyutta KOBİ’lere yönelik finansman ihtiyacını ortaya koydu. Rapora göre, KOBİ’lere verilen krediler pandemi sırasında yeni zirvelere ulaşırken, firmaların toparlanma sırasında yenilenen baskılarla karşı karşıya kaldığı vurgulandı. OECD raporu, pandeminin ilk yılında ödenmemiş KOBİ kredilerinin önemli ölçüde arttığını gösterdi.

SAVAŞ FİNANSMANA ERİŞİMİ DAHA ÖNEMLİ HALE GETİRDİ

Raporda, kurtarma paketlerinin, sürdürülebilir KOBİ’lere ve girişimcilere hedefli destek sağlamaya devam etmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. Ukrayna’daki krizin, KOBİ’ler ve girişimciler için desteğin ve finansmana erişimin önemini pekiştirdiği belirtildi. Rapor, firmaların dayanıklılıklarını artırmak için daha geniş bir finansal araç yelpazesine erişmeleri gerektiğini ortaya koydu.

Türkiye kredi büyümesinde 6. sırada

  • Türkiye, salgın sürecinde en güçlü destekleri sağlayan ülkeler arasında yer alıyor. Bu süre zarfında hem devlet ödemeleri işletmelerin kullanımına sunulurken, hem de uygun vade ve faiz imkanlarıyla KOBİ’lere yönelik krediler çeşitlendirildi. KOBİ’lere yönelik finansman imkanlarının genişletilmesi kapsamında Türkiye, dünyada 6. sırada yer alıyor. OECD 2022 raporu, Türkiye’nin KOBİ kredilerinde büyüme oranını yüzde 20 olarak açıkladı. 1. sırada Peru yer alırken, arkasından Brezilya, ABD, Fransa, İngiltere ve Türkiye geliyor.

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