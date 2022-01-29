Kombi bakımıyla yüzde 30 tasarruf

Yükselen enerji maliyetleri ile birlikte ısınmada randıman elde etme aile bütçeleri açısından daha önemli hale geldi. Kombilerin bakımıyla yıllık yüzde 30 tasarruf sağlanırken cihazın ömrü de uzuyor. Kombi bakım teknikeri Mehmet Çağlar Çamalan, bakımın önemi ve nelere dikkat edilmesi konusunda Yeni Şafak’a bilgi verdi.
ÖMRÜNÜ UZATIYOR
- Kombi bakımı yaptırılmazsa doğal gaz kaçağı riskinin artacağına dikkat çeken Çamalan, şöyle konuştu: “Kombiden tam verim alınması için temizlik yapılması gerek. Genleşme tankının havası standart seviyelere getirilmeli. Bakımları yapılmadığı takdirde yüzde 30 daha fazla yakıt yakar. Her yıl bakım yaptırmak kombinin kullanım ömrünü de uzatır.” Vatandaşların kombileri doğru kullanmayı bilmesi gerektiğini aktaran Çamalan, 5 yılda bir bakım yapılması gerektiğini kaydetti.