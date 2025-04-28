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Komyapı A.Ş.’den dev projede teslimatlar başladı

Komyapı A.Ş.’den dev projede teslimatlar başladı

12:2328/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Komyapı A.Ş.
Komyapı A.Ş.

30 yılı aşkın tecrübesi ile bugüne kadar 3 bin 700 metrekare üzerinde inşaat alanında, 15 bin üzerinde konut üretimi ile sektöründe marka haline gelen Komyapı, ülkemize kazandırdığı toplu konutlara bir yenisini daha ekledi. Komyapı İnşaat tarafından gerçekleştirilen Eskişehir Odunpazarı 3. Etap TOKİ projesinde daire teslimatları başladı.

Bera Holding iştiraki olan Komyapı İnşaat A.Ş. Eskişehir Odunpazarı’nda bulunan 1080 konut ve sosyal donatılardan oluşan 3. Etap TOKİ projesinde sona gelindi. İnşaatına Eylül 2022’de başlanılan proje, 163.000 m² ihale alanı üzerinde, 159.000 m² inşaat alanına sahiptir. TOKİ tarafından 31.12.2024 tarihinde Geçici Kabulü yapılan projenin, Nisan ayında teslimatları başlamış olup hızla devam etmektedir. Güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak “Tünel Kalıp Sistemi” ile inşa edilen proje; 67 blok 1080 daire, 1 adet 32 Derslikli İlköğretim, 1 adet 32 Derslikli Ortaöğretim okulu, 1 adet 7 dükkanlı Ticaret Merkezi ve tüm ihale alanının altyapı, üstyapı ile peyzaj ve çevre düzenlemesinden oluşmaktadır.

“TÜRKİYE’NİN İLK BİLİM MERKEZİNİ İNŞA ETTİK”

Türkiye’nin ilk bilim merkezi projesinin müteahhitliğini yapmış olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Komyapı A.Ş. Genel Müdürü Mensuri Seher;
“Yurt içi ve yurt dışında birçok projeyi hayata geçirdik, ayrıca Konya’mız ve Ülkemizin markası haline gelen Hz. Mevlana’nın anma etkinliklerinin düzenlendiği Mevlâna Kültür Merkezi’nin inşasını 90 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak teslim ettik. Geniş bir yelpazede projeler inşa eden Komyapı, Bera Holding Binası, Mevlâna Kültür Merkezi, Konya Bilim Merkezi, Adalet Plaza, İkonya, Sille Göztepe Konutları ve Vadikent gibi sembol olmuş projelerin yanı sıra yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı projelerle ve TOKİ bünyesinde ülkenin dört bir yanında binlerce konut üretimi yaparak ön plana çıkmaya devam etmektedir”
diyerek sözlerini tamamladı.

#Komyapı
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