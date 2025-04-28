Komyapı A.Ş.’den dev projede teslimatlar başladı

“Yurt içi ve yurt dışında birçok projeyi hayata geçirdik, ayrıca Konya’mız ve Ülkemizin markası haline gelen Hz. Mevlana’nın anma etkinliklerinin düzenlendiği Mevlâna Kültür Merkezi’nin inşasını 90 gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak teslim ettik. Geniş bir yelpazede projeler inşa eden Komyapı, Bera Holding Binası, Mevlâna Kültür Merkezi, Konya Bilim Merkezi, Adalet Plaza, İkonya, Sille Göztepe Konutları ve Vadikent gibi sembol olmuş projelerin yanı sıra yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı projelerle ve TOKİ bünyesinde ülkenin dört bir yanında binlerce konut üretimi yaparak ön plana çıkmaya devam etmektedir”