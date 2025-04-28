Komyapı A.Ş.’den dev projede teslimatlar başladı

30 yılı aşkın tecrübesi ile bugüne kadar 3 bin 700 metrekare üzerinde inşaat alanında, 15 bin üzerinde konut üretimi ile sektöründe marka haline gelen Komyapı, ülkemize kazandırdığı toplu konutlara bir yenisini daha ekledi. Komyapı İnşaat tarafından gerçekleştirilen Eskişehir Odunpazarı 3. Etap TOKİ projesinde daire teslimatları başladı.
Bera Holding iştiraki olan Komyapı İnşaat A.Ş. Eskişehir Odunpazarı’nda bulunan 1080 konut ve sosyal donatılardan oluşan 3. Etap TOKİ projesinde sona gelindi. İnşaatına Eylül 2022’de başlanılan proje, 163.000 m² ihale alanı üzerinde, 159.000 m² inşaat alanına sahiptir. TOKİ tarafından 31.12.2024 tarihinde Geçici Kabulü yapılan projenin, Nisan ayında teslimatları başlamış olup hızla devam etmektedir. Güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak “Tünel Kalıp Sistemi” ile inşa edilen proje; 67 blok 1080 daire, 1 adet 32 Derslikli İlköğretim, 1 adet 32 Derslikli Ortaöğretim okulu, 1 adet 7 dükkanlı Ticaret Merkezi ve tüm ihale alanının altyapı, üstyapı ile peyzaj ve çevre düzenlemesinden oluşmaktadır.