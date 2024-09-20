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Ekonomi
Konut birikimine devlet desteği

Konut birikimine devlet desteği

Ali Kürşat Büyükada
04:0020/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

‘Konut Hesabı’ programı düşük gelirli vatandaşların konut sahibi olabilmesi için yenileniyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde olduğu gibi hesaba düzenli aralıklarla para yatıranlara yüzde 50’ye yakın devlet desteği verilecek.

Toplumu tasarrufa teşvik ederek bireysel konut edinimini artırmak isteyen hükumet Konut Hesabı programını yeniliyor. Bu kapsamda özellikle düşük bütçeli vatandaşların ev almasına olanak sağlayacak şekilde yenilenecek. Hesap açılışından itibaren vatandaşın belirleyeceği düzenli aralıklarla yapılacak ödemeler sayesinde en az 3 yıl olmak kaydıyla yüzde 50’ye yakın devlet desteği verilecek. Konut hesabı sadece 1 kişiye, 1 kez açılabilecek. 18 yaş altındaki kişiler için konut hesabı açılamayacak. Bireysel emeklilik sistemiyle fazlasıyla benzeşecek olan Konut Hesabı en fazla 1 konut alımında geçerli olacak.


HESAPTA TL ZORUNLULUĞU

Hem dolarizasyonun önüne geçmek hem de düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan projede dolar, avro veya altın gibi birikim çeşitleri kullanılamayacak. Kompakt bir şekilde oluşturulacak sistem ilk önce kamu bankalarından başlayacak ardından isteyen diğer bankaların da katılımıyla devam edecek.


ÖDEME DÜZENİNİ VATANDAŞ BELİRLEYECEK

Konut Hesabı tasarruf sisteminin önceki döneminde sadece aylık ve 3 aylık periyotlar ile ödeme seçeneği sunulurken yenilenecek sistemde vatandaş tüm ödeme düzenini kendisi belirleyebilecek. Ancak yıl içerisinde 4 kezden az para girişi yapılamayacak. Devlet desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar en az 3 yıl boyunca Konut Hesabında parasını tutmak zorunda olacak. Ancak istediği zaman da devlet katkısından vazgeçip yatırdığı parayı geri alabilecek. Henüz proje aşamasında olan çalışmada ilk evini alacak ailelere yüzde 50’nin de üzerinde destekler sunulması öngörülüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yıl sonuna kadar Konut Hesabı uygulaması Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.


#Ekonomi
#birikim
#konut

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