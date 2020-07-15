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Konut satışı patladı: TÜİK Haziran ayı satış rakamlarını açıkladı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu. En yüksek satış 28 bin 799 aded ile İstanbul’da gerçekleşti. Dernek başkanları endişelerin yerini ümide bıraktığını, banka kredili satışların hızla devam ettiğini söyledi. 6 aylık toplam satış bilançosu da 626 bin 789 aded oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TÜİK, Haziran 2020 konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 arttı ve 190 bin 12 aded konut satışı gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise yüzde 152 artarak 58 bin 632'ye yükseldi ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,9 oldu. İpotekli konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.286,9 artarak 101 bin 504 adede yükseldi. Böylece, ipotekli satışların payı da İlk defa yüzde 60’a yakınlaşarak yüzde 53,4 düzeyine yükseldi. Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, bu rakamların, salgın sürecinde duraklayan hatta durma noktasına gelen sektörün ne kadar hareketlendiğini kanıtladığını söyledi. Elmas, “Normalleşmeye ‘V’ şeklinde başladık ve temmuz satışları da iyi gidiyor. Daha birkaç ay da bu hareketliliğin devam edeceğini öngörüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın alımı ve ticareti teşvik edici çok güçlü mekanizmalar ilan etmesiyle endişelerimiz yerini ümide bıraktı. Birinci el biraz daha teşvik edilmeli” şeklinde konuştu.

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ÖZELLER DE KATILSIN

  • İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım’da satışların Temmuz ayında da süreceğini beyan etti. Özel bankaların da oranlarını aşağıya çekmesi gerektiğine dikkat çeken Durbakayım konuşmasını şöyle sürdürdü: “Temmuz ayında da satışların devam etmesini bekliyoruz. Düşük faizli konut kredisi başvurularının tam olarak sonuçlanmaması ve konut ihtiyacı olanların yeni taleplerde bulunacak olması, bu beklentimizin temelini oluşturuyor. Hatta özel bankaların da mevcut faizlerde konut kredisi vermeye başlaması, satış rakamını yeni bir rekor seviyeye taşıyabilir. Ancak birinci el satışlarda beklediğimiz oranın altında kaldık. Her ne kadar birince el konut satışları yüzde 152 artarak 58,632 adede çıkmış olsa bile toplam satışlar içindeki payının yüzde 30,9’da kalması, sektöre aktarılmak istenen can suyunun ikinci el piyasaya aktığını gösteriyor.”

6 AYDA 626 BİN 789

GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu gayrimenkul sektöründe, ertelenmiş taleplerin çok hızlı şekilde devreye girdiği bir süreçte olduğumuzu aktardı. Kalyoncu, “Rekor artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla kullanıma sunduğu kapsamlı konut kredilerinin etkisi çok yüksek oldu. Düşük faizli konut kredileri, hem vatandaşımızın konut sahibi olmasını sağladı hem de zorlu bir dönemde gayrimenkul sektörüne büyük bir moral getirdi. Yılın ilk yarısında 626 bin 789 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 artış yaşandı. Düşük faiz oranının devam etmesi durumunda, konut satışları yıl sonunda rahatlıkla 2019 yılının üzerine çıkacaktır. Bu atmosfer yeni projelerin daha büyük bir özgüvenle hayata geçmesini de sağlayacak” dedi.

ÇİNLİLER ALIMI HIZLANDIRDI

AYİDER Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu’da düşük konut faizinin etkisini gösterdiğini dile getirdi. Erkutoğlu, “Şantiyeler şu an çalışmaya başladı. Ancak vatandaşlar fırsatçılara geçit vermesinler” uyarısında bulundu. Erkutoğlu, Çinlilerin de Türkiye’den konut alımını artırdığını belirterek, “Çinlilerin İstanbul’un önemli projeleriyle ilgilendiklerini ve konut aldıklarını biliyorduk. Tahminimiz o ki İpek Yolu projesi nedeniyle Çinlilerin konut alımı ilgisi devam edecektir” dedi. Öte yandan yabancılara yapılan konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,1 azalarak bin 664 oldu. Bu alanda ilk sırada 730 konut satışı ile İstanbul yer aldı. Bu ili Antalya ve Ankara izledi.

250 alt sektör harekete geçti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarının düşük maliyetli desteklerinin etkisini gösterdiğini vurguladı. Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi. Bayram öncesi üreten ellerin yanında olduklarını da dile getiren Albayrak, “122 milyon 593 bin lira avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz” müjdesini de verdi.

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