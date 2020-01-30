Ekonomi Köprü satılmadı hisse devredilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Köprü satılmadı hisse devredilecek

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarına ilişkin hisse devrinin, 3,1 milyar dolar yatırım değerine sahip otoyolun ve köprünün satışı anlamına gelmediği belirtilerek, “Projeye ortak olacak şirket, projenin kalan kredi anapara ve faiziyle ilgili yükümlülükleri de hissesi oranında üstlenecektir” ifadesi kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü

Açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy hattı ve bağlantı yolları ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün de dahil olduğu kesimin yap-işlet-devret modeliyle yapılmasına yönelik olarak KGM ile görevli şirket arasında 28 Mayıs 2013’te imzalanan ve sözleşme kapsamında yapımı tamamlanan otoyolun 26 Ağustos 2016’da trafiğe açıldığı anımsatıldı.

KÖPRÜ KGM’YE DEVREDİLECEK

  • Görevli şirketin yüzde 51 hissesinin satılması yönünde bugüne kadar KGM’ye yapılan resmi bir başvurusu bulunmadığına işaret edilen açıklamada, “Bu konuda çalışmaların devam ettiği, hisse devriyle yeni ortaklık yapısının yüzde 49-51 şeklinde olacağı öngörülmektedir. Bu hisse devri, 3,1 milyar dolar yatırım değerine sahip otoyolun ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün satışı anlamına gelmemektedir” ifadesi kullanıldı. Projenin yapımında kullanılan kredinin daha uygun koşullarda yeniden yapılandırılmasını da sağlayacak söz konusu hisse satışıyla ülkeye sağlanacak katkıya dikkati çekilirken, “Hisse devri sadece işletme dönemine yönelik olup, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol, işletme dönemi sonunda KGM’ye devredilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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