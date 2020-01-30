Köprü satılmadı hisse devredilecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı. Görüşmede Libya ve İdlib konularındaki gelişmeler ele alındı. Ayrıca Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini ilettiği ve Türkiye’nin yanında olduğunu ifade ettiği belirtildi.