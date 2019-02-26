Ekonomi Köprü ve otoyolların geliri 150 milyon TLyi geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Köprü ve otoyolların geliri 150 milyon TL'yi geçti

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak ayında köprü ve otoyolları kullanan 34 milyon 620 bin 444 araçtan 154,3 milyon TL gelir elde edildi.

Haber Merkezi AA
Köprü ve otoyol gelirleri açıklandı.
Köprü ve otoyol gelirleri açıklandı.

Köprü ve otoyollardan ocakta elde edilen gelir 154 milyon 323 bin 204 lira oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ocak ayında geçen 9 milyon 963 bin 970 araçtan 34 milyon 538 bin 235 lira ücret alındı. Geçen ay otoyolları kullanan 24 milyon 656 bin 474 taşıttan da 119 milyon 784 bin 969 lira gelir elde edildi.

Böylece ocakta köprü ve otoyolları kullanan 34 milyon 620 bin 444 araçtan toplam 154 milyon 323 bin 204 lira gelir sağlandı.

Gram altın 227 lira seviyelerinde
EKONOMİ
Gram altın 227 lira seviyelerinde

Tanzim bakliyat satışı başlıyor
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Enflasyonla topyekun mücadeleye destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırılan ürünleri çeşitlendirerek, bugünden itibaren bakliyat ve elma satışına da başlayacak.
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Halk sebze tanzim satış noktalarına İzmir, Ankara, Mersin, Antalya ve Kütahya’daki Tarım Bakanlığı Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ulaştırılan 10 sebzeden sonra bakliyat ürünleri de 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsülleri Ofisi’nden temin edilecek.
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İlk kez satış noktalarındaki tezgahta yerini alacak elma ise 3 TL’den satılacak. Komisyoncuları aradan çıkararak yüksek fiyatlı ürünlerin düşük fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığı tanzim satış noktalarında, peşin ya da kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.
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Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli tanzim satış noktalarında satışa sunulacak bakliyatların fiyatlarını açıkladı.
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İşte Bakan Pakdemirli'nin açıkladığı fiyat ve ürün listesi:
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Nohut Kilosu 5,5 lira ( İki kiloluk paket )
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Yeşil mercimek Kilosu 4,5 lira ( İki kiloluk paket )
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Yerli osmancık pirinç Kilosu 6 TL ( 5 kiloluk paket )
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Elma Kilosu 3 lira
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Her bir üründen tek paket satın alma hakkı veriliyor.
Tanzim bakliyat satışı başlıyor
Ankara ve İstanbul ve birkaç büyükşehirde sebze ile başlatılan tanzim satışlarına bugün itibarıyla nohut mercimek pirinç gibi bakliyat ürünleri ve elma da dahil ediliyor. Tarım Bakanı Pakdemirli, bugün tanzim bakliyat satışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte tanzim bakliyatta fiyat ve ürün listesi:


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