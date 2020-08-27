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Ekonomi Fatura gittikçe ağırlaşıyor İngiltere yüzde 20, Fransa yüzde 14 küçüldü
DÜNYA EKONOMİSİ

Koronavirüs dünya ekonomisini nasıl etkiledi? Koronavirüs hangi ülkeyi nasıl etkiledi?

Fatura gittikçe ağırlaşıyor: İngiltere yüzde 20, Fransa yüzde 14 küçüldü

Koronavirüs ülke ekonomilerinde de büyük bir erozyona yol açtı. Yılın ikinci çeyreğinde OECD bölgesinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 9,8 daraldı. İngiltere %20,4, Fransa %13,8, İtalya %12,4 ve Almanya %9,7 küçüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hemen her ülke yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinden sıyrılmak için hızlıca tedbir paketlerini faaliyete alırken, ekonomide yaşanan erozyon ikinci çeyrek ekonomi verilerine yansıdı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde, salgını önlemek için alınan tedbirlerin etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 9,8 daraldı. Yaşanan daralmada koronavirüs salgını sebebiyle piyasalardaki duraklamanın yanı sıra ülkeler arasında salgından kaynaklanan kapalı pazar alayışı önemli ölçüde etkili oldu.

OECD BÖLGESİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

OECD bölgesinde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde eksi 1,8 olarak gerçekleşen büyüme, yılın ikinci çeyreğinde yüzde eksi 9,8 olarak gerçekleşti. Söz konusu düşüş, OECD bölgesinde kaydedilen en yüksek düşüş olarak kayıtlara geçti. OECD, daralmayı “Finansal krizin en yoğun olduğu 2009’un birinci çeyreğindeki yüzde 2,3 küçülmeden önemli ölçüde daha büyük küçülme” olarak nitelendirdi.

Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, büyük ekonomilerden İngiltere’de aynı dönemde büyüme yüzde eksi 2,2'den yüzde eksi 20,4’e gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti.Bu yılın ilk çeyreğine kıyasla ikinci çeyrekte büyüme oranı ABD'de yüzde eksi 1,3’ten eksi 9,5’e, Almanya'da yüzde eksi 2'den eksi 9,7'ye ve Fransa’da yüzde eksi 5,9'dan eksi 13,8'e geriledi.

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EN BÜYÜK DARALMA İNGİLTERE’DE

İtalya’da yılın ilk çeyreğinde yüzde eksi 5,4 olan büyüme, ikinci çeyrekte yüzde eksi 12,4’e düşerken ve Japonya’da ise büyüme yüzde eksi 0,6’dan yüzde eksi 7,8'e indi. Söz konusu dönemde Avrupa Birliği’nde (AB) büyüme yüzde eksi 3,2’den yüzde eksi 11,7'ye ve Avro Bölgesi'nde yüzde 3,6’dan yüzde eksi 12,1’e geriledi. OECD bölgesinde yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüzde eksi 0,9 artan GSYH, ikinci çeyrekte 2019’un aynı çeyreğine göre yüzde eksi 10,9 azalış kaydetti. Yedi büyük ekonomi arasında ABD yüzde eksi 9,5 ile en düşük küçülme oranına sahip olurken, İngiltere yüzde eksi 21,7 ile en yüksek küçülme oranına sahip ekonomisi oldu.

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GELECEK HALA ÖNGÖRÜLEMİYOR

Erdal Bahçıvan
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, son haftalarda birçok ülkede koronavirüs salgınının yeniden artışa geçtiğine dikkat çekerek, dünyada salgının orta ve uzun vadeli etkilerinin halen tam olarak öngörülemediğini bildirdi. Yılın ortalarından itibaren küresel ekonomi tablosunda gözlenen iyileşmenin sürdürülebilir olmasının önünde muhtemel potansiyel engeller olduğuna dikkat çeken Bahçıvan, “Ekonomik hasarı onarmak için uygulanan “ultra gevşek” para ve maliye politikaları nedeniyle, önümüzdeki dönemde ciddi riskler olabilecek. Pandeminin etkileri sürdükçe riskin boyutu da artıyor” dedi.

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