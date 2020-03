Koronavirüs iş dünyasını da vurdu: Peş peşe iptal haberleri geliyor

Geçtiğimiz yılın son haftasında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 ay içerisinde 4 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yola açan yeni tip koronavirüste (Kovid-19) Türkiye'deki ilk vaka da tespit edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs şüphesi ile gözlem altına alınan bir vatandaşa yapılan testlerin sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

İlk virüs vakasının tespit edilmesi ve ilgili bakanlıkların toplu buluşmalarla ilgili yaptığı uyarıların ardından iş dünyasını doğrudan ilgilendiren 20'ye yakın etkinlik için peş peşe iptal haberleri geldi.

ZİRVEYE KORONA ENGELİ

Son olarak dün yapılan duyuru ile Türkiye’nin önemli iş ve ekonomi dünyası faaliyetlerinden biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi iptal edildi. 20-21 Mart tarihinde Uludağ’da yapılması planlanan zirveye ilişkin alınan kararın koronavirüsünün Türkiye’ye gelmesiyle birlikte alınan tedbirler doğrultusunda açıklandığı belirtildi.

YERLİ OTONUN FABRİKA TANITIMI ERTELENDİ

Öte yandan Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında 12 Mart'ta düzenlenmesi planlanan tanıtım toplantısı da Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu AŞ'den (TOGG) yapılan açıklamada, ileri bir tarihte yapmak üzere ertelendi. Açıklamada, yeni toplantı tarihi hakkında sonraki günlerde bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle çok sayıda fuar bir bir iptal edildi.

PEŞ PEŞE İPTALLER GELİYOR

Dünyanın dört bir yanından on binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen ve otomotivden turizme, savunma sanayiden perakendeye kadar bir birinden farklı alanlardaki çok sayıda şirketin yeni ürünlerini ve buluşlarını sergileyeceği fuarlar ve etkinliklere ilişkin de peş peşe iptal ve erteleme haberleri geliyor.

İptallere gerekçe olarak ise katılımcıların sağlıklarına ilişkin endişeler dile getiriliyor.

Söz konusu fuarları düzenleyen şirketler erteleme sonrası yeni tarihlere ilişkin de paylaşımda bulunuyor.

DÜNYANIN 3 BÜYÜĞÜNDEN BİRİ

Her yıl İzmir’e 100 milyon dolar katma değer sağlayan, sektöründe dünyanın üç büyük fuarından biri kabul edilen İzmir MARBLE Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 1-4 Nisan 2020 tarihlerinde 26. kez dünyanın dört bir tarafından ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanırken, Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan toplantı sonrasında ileri bir tarihe ertelendi. Fuarı’nın ne zaman düzenleneceği ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde olan İZFAŞ yönetimi yeni bir tarih belirleyecek.

İzmir MARBLE Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı.

İKİ ÜLKEDE ÇIKTI TÜRKİYE'DEKİ FUARI ERTELEDİ

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs salgının İran ve Irak’ta görülmesinin ardından Diyarbakır’da 12-15 Mart arasında yapılması planlanan Ortadoğu İnşaat Fuarı da eylül ayına ertelendi. Erteleme talebi katılımcıların korona virüsü nedeni ile kalabalık yerlerde bulunmak istememesi talebi sonrasında alındı.

MOBİLYADA YENİ TARİH BEKLENİYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yapılması planlanan MODEF EXPO Mobilya ve Dekorasyon Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ertelendi. 6-11 Nisan'da 43. kez yapılması kararlaştırılan 43. Uluslararası İnegöl Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'na ilişkin yeni takvimin en kısa zamanda açıklanacağı belirtildi.

ÜYELERİN YOĞUN TALEBİ İLE HAZİRANA ALINDI

Her yıl onlarca ülkeden yüzlerce firmanın katıldığı Konya Tarım Fuarı da koronavirüs kurbanı oldu. Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından üyelere gönderilen bildiride gelen yoğun talep sonrasında alına ortak karar ile Türkiye’nin en büyüğü olarak da bilinen ve 17-21 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuarın 2-6 Haziran tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.



Türkiye’nin en büyük fuarı olarak da bilinen Konya Tarım Fuarı'na onlarca ülkeden katılım oluyordu.

HEYECANLARI KURSAKLARINDA KALDI

Dünya çapında ekonomi alanında da olumsuz gelişmelere neden olan Kovid-19, 39 ülkeden profesyonellerin heyecanla beklediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda da hevesleri kursakta bıraktı. Türkiye’de de bir Kovid-19 vakıasına rastlanılması üzerine, hem katılımcıların hem de ziyaretçilerin sağlığı göz önünde bulundurularak 25-28 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak fuar 4-7 Kasım 2020 tarihlerine ertelendi.

REKORA 3 AY ERTELEME

Geçen sene 37 ülkeden 1.397 katılımcı ve 130 ülkeden 48.737 ziyaretçi ağırlayarak bir rekora imza atan ve bu yıl da benzer bir rekor kırmaya hazırlanan Türkiye’nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı, koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü’nce (“WHO”) salgın olarak tanımlanmasının ardından 02-05 Nisan 2020 tarihleri yerine 25-28 Haziran 2020 olarak revize edildi.

PERAKENDECİLER BULUŞAMAYACAK

Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından her yıl düzenli olarak yapılan ve üreticiden tedarikçiye organize perakende sektöründen binlerce kişiyi bir araya getiren Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) Konferansı ve Fuarı'nın 12'ncisi de katılımcılarını olası risklere karşı koruma ihtiyacı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 15-16 Nisan 2020'de yapılması planlanan fuar için yeni bir takvim ise açıklanmadı.

Koronavirüs içeride olduğu kadar dışarıda da çok sayıda etkinliğin iptaline ve ertelenmesine yol açtı. Türkiye'den de çok sayıda firma ve profesyonelin katılım için hazırlık yaptığı dünyaca ünlü fuar ve organizasyonlar iptal edilerek yeni bir tarihe ertelendi.

OTOMOBİL TUTKUNLARI YAZI BEKLENECEK

Söz konusu fuarların en önemlisi ise her yıl yüz binlerce otomobilseveri aynı çatı altında buluşturan New York Otomobil Fuarı ve Cenevre Otomobil fuarı da koronavirüs endişelerinin gölgesinde iptal edildi. 8 Nisan'da kapılarını açması beklenen New York Otomobil Fuarı 28 Ağustos - 6 Eylül tarihlerine ertelenirken, tüm dünyadan yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Cenevre Otomobil fuarı ise iptal edildi.

Tüm dünyadan yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Cenevre Otomobil fuarı.

İNŞAATÇILAR CANNES BİLETİNİN TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEK

Öte yandan en az otomotiv tarafında olduğu kadar emlak tarafından popüler olan dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM'de de takvim değişikliğine gidildi. Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenmesi planlanan gözde fuar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2-5 alındı.

TURİZMDE ÇİFTE ERTELEME

-19 - 22 Nisan tarihleri arasında Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde (DWTC) gerçekleşecek olan Arabian Travel Market 2020 koronavirüs sebebiyle ertelendi. Fuarı düzenleyecek olan Reed Travel Exhibitions, fuara katılacakların sağlığı ve güvenliğini dikkate alarak sağlık otoritelerinin tavsiyelerine uyarak fuarı ertelediklerini açıkladı. Fuarın 28 Haziran - 1 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin'in düzenleyicisi Messe Berlin firması tarafından 15- 17 Nisan'da Bombay Sergi Merkezi'nde yapılması planlanan ITB India 2020 de koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Koronavirüs nedeniyle iptal ve erteleme kararı alınan diğer etkinlikler ise şöyle;

- Dünyanın en büyük cep telefonu fuarı Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020, koronavirüs salgınından kaynaklı endişe nedeniyle iptal edildi.

- İtalya'da 21-26 Nisan tarihinde gerçekleşecek olan Mobilya Fuarı ileri bir tarihe ertelendi.



Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM.

- İsviçre'nin Cenevre kentinde her yıl düzenlenen Uluslararası Buluşlar Fuarı koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

- Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden birisi olarak gösterilen Game Developers Conference, koronavirüs tehdidi nedeniyle ertelendi.

- Almanya’nın Hannover kentinde 20-24 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan dünyanın lider uluslararası sanayi ve endüstriyel teknoloji fuarı Hannover Messe 13 - 17 Temmuz 2020'ye ertelendi.

