Ekonomi KOSGEB genç girişimcinin yanında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

KOSGEB genç girişimcinin yanında

KOBİ ölçeğindeki firmalara ve yeni girişimcilere sağladığı desteklerle üretim gücünün artışında önemli rol oynayan KOSGEB, genç girişimcilere de 75 bin liraya kadar vergisiz ve faizsiz finansman sağlıyor. 29 yaşını aşmamış girişimciler, KOSGEB’e başvurarak destek alabiliyor.

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Burak Karaca Yeni Şafak
KOSGEB genç girişimcinin yanında
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İş kuran girişimcilere ve işini büyütmek isteyen firma sahiplerine sağladığı desteklerle Türkiye’nin üretim gücünün artışında önemli rol oynayan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB), ticari hayat atılmayı hedefleyen kişilere de her geçen yıl yeni destek paketlerini devreye alıyor. KOSGEB tarafından genç girişimcilere de hayallerini gerçekleştirme imkanı sunuluyor. Sağlanan genç girişimci destekleri kapsamında, 75 bin liraya kadar vergisiz ve faizsiz finansman veriliyor. Sunulacak olan destek işletmenin büyüklüğüne ve türüne göre değişiklik gösteriyor. Genç girişimciler ne kadar destek alırsa alsın bunun en fazla 75 bin lirası kendilerine hibe olarak veriliyor. Desteğin geri kalan bölümü ise geri ödemeli oluyor.

ÜÇ YIL BOYUNCA VERGİ MUAFİYETİ

  • Genç girişimci desteğine başvurular e-Devlet üzerinden doldurulması gereken bir form ile gerçekleştiriliyor. Adayların, bu formu doldurduktan sonra KOSGEB resmi internet sitesinde yer alan ‘Yeni Girişimcilik Desteği Revizyon Formu’nu da doldurmaları gerekiyor. Sonraki süreçte ise bu formlarla beraber başvuru süreci tamamlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından genç girişimcilere yönelik olarak 3 yıl boyunca vergi muafiyeti desteği de sunuluyor. Bu muafiyetten faydalanmak için girişimcilerin 29 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Kişiler, işletmelerini yeni açmış olduklarının kanıtlayan belgeler ile beraber Vergi Dairelerine başvuru yapıyor.

29 YAŞ SINIRI BULUNUYOR

Genç girişimci desteğinden faydalanmak isteyen kişilere ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle daha önce gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olmaması gerekiyor. Bunun yanı sıra mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşının tamamlanmamış olması, kişilerin işe başlamış oldukları süreyi resmi olarak ilgili kurumlara bildirmiş olmaları ve kendi işlerinde çalışmaları ya da çalıştırdıkları iş yerini yalnızca kendilerinin idare edip bir ortaklarının bulunmaması şartı bulunuyor. Destekten faydalanan kişilerin, 3 yıl içinde işletmelerini kapatmaması gerekiyor. İşletmenin kapatılması durumunda, çalışılan süre zarfınca verilen ücret geri ödeniyor.

BİRÇOK FARKLI SEKTÖR DESTEK KAPSAMINDA

  • KOSGEB Genç Girişimci Desteklerinin güncel olarak verildiği sektörler, şöyle sıralanıyor; imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, bilgi ve iletişim, mesleki teknik faaliyetler, destek faaliyetleri, konaklama ve yiyecek hizmetleri, bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı, kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı, deri eşyaların onarımı, mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı, saatlerin ve mücevherlerin onarımı, kuru temizleme, kuaförlük ve güzellik salonlarının faaliyetleri.

Elinizi çabuk tutun: Gençlere büyük destek, ödemeler geçen hafta başladı
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KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt genç, yeni mezun ve kadın istihdamını artırmayı hedefleyen Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'ndaki son duruma ilişkin bilgi verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Ocak'ta desteğin 3'üncü fazını duyurmasıyla program müracaatlarının alınmaya başlandığını anımsatan Kurt, destek başvurularının 31 Mart'a kadar süreceğini söyledi.
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Kurt, mikro ve küçük işletmeleri, 75 bin istihdam hedefiyle başlayan programa başvurmaya davet etti.
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Bu destekle yeni mezun gençleri iş gücü piyasasına kazandırdıklarını vurgulayan Kurt, şöyle konuştu:<br><br>\"Hızlı Destek Programı ile hem mikro ve küçük işletmelere finansman sağlıyoruz hem de istihdam konusunda geçmişte büyük sıkıntılar yaşayan gözbebeğimiz gençlerimizi istihdama dahil etmiş oluyoruz. Böylece gençlerimizin önünü açıyoruz...
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Geçmişte iş başvurusunda bulunan gençlerden tecrübe şartı isteniyordu. Bizim hayata geçirdiğimiz programla tecrübesiz olanlar daha avantajlı. Bu ülkenin gözbebeği gençlerin istihdam edilmeleri, çalışıyor olmaları, aile bütçesine katkı vermeleri gerçekten çok önemli.\"
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\"Ellerini çabuk tutsunlar\"<br><br>Kurt, program başvurularının iyi gittiğini ve belirlenen hedefe ulaşmak üzere olduklarını ifade ederek, \"Şu ana kadar 30 bin civarında işletme yaklaşık 60 bin istihdam taahhüdünde bulundu. Başvurusu onaylanan işletmelerimiz e-Devlet üzerinden ödeme talebinde bulunuyorlar...
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Ödemelere geçen hafta itibarıyla başladık. Ödemesini alan işletmelerimiz var. Başvurular hızlı bir şekilde artıyor. Bu sebeple destekten faydalanmak isteyen mikro ve küçük işletmelerimiz ellerini çabuk tutsunlar.\" dedi.
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KOSGEB olarak KOBİ ve girişimcileri diğer konularda da desteklemeye devam ettiklerini dile getiren Kurt, yerli ve milli üretimler için önemli destekleri olduğunu, yeni iş kurmak ve iş hayatına atılmak isteyen girişimcilere yönelik desteklerin de sürdüğünü bildirdi.
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Kurt, proje bazlı desteklerle Türkiye'de Ar-Ge'nin güçlendirilmesi, cari açığın giderilmesi için katma değerli ürünlerin ülkede üretilmesine yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, \"Ar-Ge'ye vermiş olduğumuz rakamlar çok çok üst düzeyde ilerliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye'de yerli ve milli teknolojileri geliştirmek isteyen herkesin yanında oluyoruz.\" diye konuştu.
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Elinizi çabuk tutun: Gençlere büyük destek, ödemeler geçen hafta başladı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, genç istihdamına katkı sağlayacak destek paketine başvurularda hedefi tutturmak üzere olduklarını belirterek, "Şu ana kadar 30 bin civarında işletme, yaklaşık 60 bin istihdam taahhüdünde bulundu. Ödemelere geçen hafta itibarıyla başladık." dedi. Kurt "Destekten faydalanmak isteyen mikro ve küçük işletmelerimiz ellerini çabuk tutsunlar" ifadelerini kullandı.
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