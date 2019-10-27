Köyde inşaata da proje şartı

İmar rantı elde ederek zenginleşmeyi hayal edenlere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan kötü haber geldi. Bakan Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele noktasında birçok yeni düzenleme üzerinde çalışıldığını ve bunların birer devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Bakan Kurum, “Meclisimizin yapacağı düzenlemeyle kanun yürürlülüğe girdikten sonra ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı yapıların, kaçak yapıların tapu kayıtlarına; bu yapıların satılamayacağı ve kiralanamayacağına ilişkin şerh konulacak. Bu sayede kaçak yapılarla mücadelemizi çok daha etkin ve verimli bir noktaya taşımış olacağız” dedi.

Murat Kurum

Planlar parsel değil ada bazlı olacak

Bu düzenlemelerle birçok sorunun kaynağı olan parsel bazlı plan değişikliklerinin de önüne tamamen geçilmiş olunacak. Yine aynı düzenlemelerle planlamada şeffaflığı sağlamak amacıyla, imar planları için elektronik işlem numarası uygulamasına geçilecek. Bakan Kurum, yıllardır süregelen ilan askı usulünün de köklü bir şekilde değiştiği bilgisini verdi. Kurum, “Bundan böyle kimse plan değişiklikleri ile imar rantı sağlayamayacak. Yapacağımız düzenleme ile planlar kişisel taleplere göre parsel bazında değil, bölgenin ihtiyaçları baz alınarak ada bazında yapılabilecek. Ayrıca ada bazında yapılan planlamalarda ortaya çıkacak değer artışları kişilere değil kamuya verilecek. Böylece haksız nitelikteki imar rantına yönelik haksız kişisel taleplerin önüne geçilmiş olacak” bilgisini verdi.

Köyde inşaata da proje şart oldu

Aynı çalışmalar kapsamında köylerde yaşanan gelişi güzel yapılaşmanın da önüne geçilecek. Bugüne kadar köylerde yapılan inşaatlarda izin ve proje şartı bulunmuyordu. Bakan Kurum, “Bundan sonra köylerimizdeki tüm inşaat faaliyetlerinde izin ve proje onayı şartını getiriyoruz” dedi. Bununla köylerde de çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi ve köylerin planlı yapılaşmayla güzelleşmesi hedefleniyor. Kaçak yapıları yıkmakla görevli idarelere de seslenen Bakan Kurum, “Görevli kişiler bu görevini yerine getirmediklerinde Bakanlığımız bu yapıları yıkacak ve yıkım masrafları da yüzde yüz fazlasıyla ilgili idarelerin genel bütçe vergi paylarından kesilerek tahsil edilecek” uyarısında bulundu.

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Ceza ve vergilere yeni düzenleme

Yine halihazırda imar kanununda farklı bölgelerde imara aykırı aynı sınıftaki her yapıya bölge veya gelişmişlik farkı gözetilmeksizin aynı ceza uygulanıyor. Metropol şehirdeki imara aykırı yapı ile Anadolu'nun ücra bir köşesindeki aynı sınıftaki imara aykırı yapıya aynı ceza uygulanıyor. Bakan Kurum yapacakları düzenleme ile emlak vergisi değerini esas alan cezalandırma sistemi ile daha adil bir sisteme geçileceğini vurguladı.

İmar planları şehrin bütünlüğünü ilgilendirir



Dün başlayan imar denetçileri eğitim programında konuşan Bakan Kurum, imar planlarının şehrin bütününü ilgilendirdiğini ve kişisel çıkarlara asla indirgenemeyeceğini söyledi. Denetçilere seslenen Kurum, “Kaçak yapılaşmaya dair gösterdiğimiz titizliğin, kararlılığın ve cesaretin aynısını, imar planları noktasında da göstermemiz gerekiyor. Bu doğrultuda sizlere kesin ve net talimatım şudur. Eğitimlerinizi alıp görev yerlerinize gittiğinizde; mevzuata, kanuna aykırı hiçbir uygulamaya onay vermeyeceksiniz, izin vermeyeceksiniz. Buradan belediyelerimize de şu çağrıyı yapmak istiyorum. İllerimizde, ilçelerimizde imara aykırılıklarla mücadeleyi aralıksız olarak sürdürelim. Lütfen, tüm belediyelerimiz bu konuda çok daha hassas olsunlar, valiliklerimizle ve bizimle istişare halinde olsunlar. Bu mücadelede Belediyelerimizi asla yalnız bırakmayacağız. İl müdürlüklerindeki tüm çalışma arkadaşlarımız, tüm denetçilerimiz, sizler de belediyelerimizin yanında olun” şeklinde konuştu.

Kaçak sayısı

35 ilde bulunan korunan alanlarda kaçak yapı tespit çalışmaları tamamlandı. Bu denetimler neticesinde imar barışına aykırı 4 bin kaçak yapı tespit edildi. 423 yapının yıkımı gerçekleştirildi. İmar barışı kapsamında ise tüm Türkiye'de 3 milyon 122 bin yapı kayıt belgesi düzenlendi. Bu belgelerden 9 bin 300'ü imar barışına aykırı olmasından dolayı iptal edildi. 3 bin 300 yapının da yıkımı gerçekleşti. Yapı kayıt belgelerinin 352 bin adeti İstanbul’da düzenlendi. İstanbul’da imar barışına aykırı yapı sayısı 8 bin 963 oldu.