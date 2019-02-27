Köyüne döndü çiftlik sahibi oldu

Eşme ilçesi Ahmetler köyünde doğup büyüyen, evlendikten sonra Uşak şehir merkezinde yaşamaya başlayan iki çocuk annesi Güngör Açan, yıllarca evde yaptığı el işi ürünlerle aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı. Esnaf eşi Nural Açan ile şehir hayatından sıkılan girişimci kadın, 23 yılın ardından köyüne dönme kararı aldı.

75 BİN LİRA HİBE 150 TANE KOYUN

Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen sürü yöneticiliği kursunu bitiren Güngör Açan, 2013 yılında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi kapsamında 75 bin lira hibe alarak köyünde 150 koyunlu sürü oluşturdu.

Açan, ilçede 2007'de TÜBİTAK projesi olarak başlatılan, 2011'den itibaren Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında sürdürülen koyun ıslah çalışmalarında pırıt ve kıvırcık ırklarının ikili melezlenmesi sonucu elde edilen Eşme koyunu yetiştiriyor. Güngör Açan, her yıl yetiştirdiği 200'ün üzerindeki damızlık koyunla, ekonomiye katkı sağlıyor.