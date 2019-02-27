Ekonomi Köyüne döndü çiftlik sahibi oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Köyüne döndü çiftlik sahibi oldu

Yıllarca şehir hayatında yaptığı el işi ürünleri satarak aile bütçesine katkı sunmaya çalışan Güngör Açan, köyünde devlet desteğiyle koyun sürüsü oluşturup, bir girişimcilik başarısına imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güngör Açan
Güngör Açan

Eşme ilçesi Ahmetler köyünde doğup büyüyen, evlendikten sonra Uşak şehir merkezinde yaşamaya başlayan iki çocuk annesi Güngör Açan, yıllarca evde yaptığı el işi ürünlerle aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı. Esnaf eşi Nural Açan ile şehir hayatından sıkılan girişimci kadın, 23 yılın ardından köyüne dönme kararı aldı.

75 BİN LİRA HİBE 150 TANE KOYUN

Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen sürü yöneticiliği kursunu bitiren Güngör Açan, 2013 yılında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projesi kapsamında 75 bin lira hibe alarak köyünde 150 koyunlu sürü oluşturdu.

Açan, ilçede 2007'de TÜBİTAK projesi olarak başlatılan, 2011'den itibaren Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi" kapsamında sürdürülen koyun ıslah çalışmalarında pırıt ve kıvırcık ırklarının ikili melezlenmesi sonucu elde edilen Eşme koyunu yetiştiriyor. Güngör Açan, her yıl yetiştirdiği 200'ün üzerindeki damızlık koyunla, ekonomiye katkı sağlıyor.

Dijitalleşen fatura maliyet düşürecek
EKONOMİ
Dijitalleşen fatura maliyet düşürecek
Bu muhalefet terörün piyonu

Bu muhalefet terörün piyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle işbirliği yapan partileri uyardı.
Bay Kemal SGK’yı batırmak istiyor

Bay Kemal SGK’yı batırmak istiyor

CHP finansöründeki EYT'lilerin istekleri SGK'yı felce uğratır.
28 Şubat tarihe gömüldü

28 Şubat tarihe gömüldü

Bin yıl sürecek denilen darbe birkaç yılda çöktü.
CHP çöpe battı

CHP çöpe battı

1990'lı yılları aratmayan görüntüler oluştu.
Bu dünyada adalet görmedik

Bu dünyada adalet görmedik

Mısır'da idam edilen gençlerin anneleri konuştu.
Erbakan yol gösteriyor

Erbakan yol gösteriyor

Erbakan'ın fikir ve idealleri rehber oluyor.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafaka anlattı.
Buca krizi tırmanıyor

Buca krizi tırmanıyor

İş dünyasından istihdam çağrısı

İş dünyasından istihdam çağrısı

Sizi açtığınız çukurlara gömdük

Sizi açtığınız çukurlara gömdük

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı.
Kupada büyük sürpriz

Kupada büyük sürpriz

1. Lig ekibi ​Ümraniye, Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükseldi.
AB ikiyüzlülüğüntarihini yazmıştır

AB ikiyüzlülüğüntarihini yazmıştır

​Erdoğan, idamlar sonrası Sisi ile poz veren siyasetçileri eleştirdi.
TSKdan dev tatbikat

TSKdan dev tatbikat

​Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı bugün başlıyor.
Ankaraya geliyor

Ankaraya geliyor

Trump'ın danışmanı Kushner, hazırladığı barış planını sunacak.
Terörle ittifak halindeler

Terörle ittifak halindeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'da muhalefete tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.