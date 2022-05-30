Ekonomi Kar-zarar ortaklığı ile ithalata fren
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kâr-zarar ortaklığı ile ithalata fren

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kâr-zarar ortaklığı tecrübelerine yenisini eklediklerini belirterek, "Kimya sektöründe faaliyet gösteren Plustechno ile yeni bir ortaklığa imza attık. Şirketin çimentoda kullanılan kimyasal madde ürünleri piyasaya çıktığında bu alanda ithalat ciddi oranda azalacak” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kâr-zarar ortaklığı ile ithalata fren
Metin Özdemir

Kamunun ilk katılım finans kurumu Ziraat Katılım 7 yaşında. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kar-zarar ortaklığı projeleri ile sektöre ilkleri kazandırmaya ve sektörü cesaretlendirmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Kamunun katılım bankacılığına girmesi ile birlikte sektöre olan güvenin arttığını vurgulayan Özdemir, "Katılım finans, ülkemizde uzun yıllardır yüzde 5’ler seviyesindeydi. Diğer kamu katılım bankalarımızın da dahil olmasıyla bankacılık sektörü içindeki payı yüzde 8’leri aştı. Bu tempoyla gidersek katılım finansın Türkiye’deki payının 2025 yılında yüzde 15 olma hedefine ulaşır” dedi.

EKONOMİYE 85 MİLYAR TL

Metin Özdemir, yılın ilk çeyreğinde 121,6 milyar lira aktif büyüklükle sektörün ikinci sırasında yer aldıklarını belirterek, “İlk çeyrek itibarıyla fon kullandırımımız 85 milyar liraya, toplanan fonlarda da 97 milyarlık bir büyüklüğe ulaştık” dedi. Katılım bankacılığının kâr-zarar ortaklığı tecrübelerine yenisini eklediklerini ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

YENİ ORTAKLIKLAR GELİYOR

"Kâr-zarar ortaklığında öncelikli hedeflerimiz ithal ikamesi üretimlere dönük yatırımlarda ortaklıklar kurmak. Biyoteknoloji alanında yapmış olduğumuz bir kar-zarar ortaklığımız var. Kimya sektöründe faaliyet gösteren Plustechno ile yeni bir kar-zarar ortaklığına giriyoruz. Çimento sektöründe kullanılan kimyasal madde noktasında üretim yapıyor. Ürün gamını piyasaya sunduktan sonra ciddi anlamda ithalatın azalmasına katkı sunacağımıza inanıyorum.”

2023 yılında 170 şubeye çıkarız

Metin Özdemir, uzun vadede katılım finans sektörünün en büyük aktifine sahip olmayı hedeflediklerini söyledi. 129 olan şube sayısını 2023’te 170’e çıkarmayı ve tüm illerde şubeleşmeyi amaçladıklarını belirten Özdemir, 1.666 olan personel sayısını 2023’te 2 bin 300’e çıkarmayı planladıklarını kaydetti. Özdemir, Ataşehir’deki Finans Merkezi’nde yapımı süren genel müdürlük binasının kısa sürede tamamlanacağını ve 8. kuruluş yıl dönümünün yeni binada kutlanacağını bildirdi.

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