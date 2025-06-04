Kredi faizleri kârı yutuyor

Ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan Z Raporu, Haziran 2025 sayısıyla raflardaki yerini aldı. Bu sayıda, ‘Faiz Kârları Eritiyor’ başlıklı kapak dosyasında artan faizler nedeniyle ticari kredi maliyetlerinin artışı ve bunun reel ekonomideki yansımaları değerlendiriliyor.





MALİYETLER CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 46’ya çıkarmasıyla ticari kredi maliyetleri yeniden artışa geçti. Tarife savaşı sonrası Çin’in yeni pazar arayışına girmesi de Türk şirketlerinin işini zorlaştırdı. Yatırım, üretim ve ihracatı sürdürmeye çalışan sanayici ise rekabet gücünü korumanın yolunu arıyor. Çin’in ABD’ye satamadığı ürünler için alternatif pazar arayışına girmesi, özellikle Türkiye’nin güçlü olduğu pazarlarda rekabeti artırıyor. Bu durum, üretim avantajı ve düşük maliyetle Çin’in pazarlara girişini kolaylaştırıyor. Bu riski dengeleyebilecek en önemli çözüm ise üretim artışı olarak görülüyor. Ancak politika faizinin yükselmesiyle ticari kredi maliyetleri ciddi oranda artarken; üreticiler, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve maliyetlerin düşürülmesini acil bir ihtiyaç olarak görüyor.





YENİ ORTA DOĞU’DA SOĞUK SAVAŞ’IN TASFİYESİ

Orta doğu’da siyasi dengeler hızla değişiyor. ABD başkanı Trump’ın son bölge ziyaretinde Washington’ın bölgedeki en yakın müttefiki İsrail’i pas geçti. Dış güçlerin bölgedeki aparatı olan terör örgütü PKK kendini feshetti. ABD ve Avrupa Birliği, Suriye’yi hedef alan yaptırımları kaldıracağını açıkladı. Tüm işaretler Orta doğu’da Soğuk Savaş paradigmasının tasfiyesine ve yeni bir bölgesel dinamiğin doğumuna işaret ediyor.





YAPAY ZEKÂYLA GELEN ‘MÜKEMMEL FIRTINA’

Yapay zeka, günlük hayattan iş süreçlerine kadar her alanı dönüştürüyor ve bu dönüşümdeki yıkıcı ve yenilikçi etkilerin bir arada olması ise ‘mükemmel fırtına’ olarak tanımlanıyor. Son yıllarda şirketlerin birçoğu yapay zekayı iş fonksiyonlarının hemen her noktasında kullanıyor. Bu fırtınada, İK, IT ve operasyonel süreçlerde maliyet tasarrufu sağlanırken, hizmet operasyonları ve tedarik zincirinde ise iş gücü azalması öngörülüyor.





EKONOMİYİ DAHA İYİ OKUMAK İÇİN

Z Raporu’nda haziran sayısı farklı dosya konuları ile de dopdolu. ‘Enerji Dönüşümünün Derin Yüzü’ dosyasında derin deniz madenciliği konusu işlenirken, ‘Avrupa Karanlığa Gömüldü’ dosyasında son elektrik kesintisinin nedenleri ve ileride alınması gereken önlemler ele alındı. Pazarlama Dünyası köşesinde Esad Sivri ‘Sildiğimiz Mailler, Unuttuğumuz Markalar ve Farkındalığın Gücü” analizinde iletişimde kayıtsızlık konusunu işlerken, Levent Yılmaz kredi sıkılaştırması ve reel sektöre etkilerini inceledi. Bir ülke köşesinde ise ABD ekonomisi ve ABD ile ekonomik ilişkiler değerlendirildi.





Z RAPORU yazarları gündemdeki gelişmeleri yorumluyor

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘LC Waikiki’de Hizmetkar Liderlik’ konusunu ele aldı. Analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.



