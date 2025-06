Kredi faizleri kârı yutuyor

Yapay zeka, günlük hayattan iş süreçlerine kadar her alanı dönüştürüyor ve bu dönüşümdeki yıkıcı ve yenilikçi etkilerin bir arada olması ise ‘mükemmel fırtına’ olarak tanımlanıyor. Son yıllarda şirketlerin birçoğu yapay zekayı iş fonksiyonlarının hemen her noktasında kullanıyor. Bu fırtınada, İK, IT ve operasyonel süreçlerde maliyet tasarrufu sağlanırken, hizmet operasyonları ve tedarik zincirinde ise iş gücü azalması öngörülüyor.