Nisan ayında, beklenenden çok daha fazla bir düşüş gösteren yıllık enflasyon, bir ülkenin ekonomisini şaşkına çevirdi. O ülke İsviçre, yıllık enflasyon oranını sıfıra indirerek, son dört yılın en düşük seviyesine ulaştı. İsviçre İstatistik Enstitüsü (FSO) tarafından açıklanan öncü verilere göre, mart ayında yüzde 0,3 olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda sıfıra geriledi. Uzmanlar, bu düşüşün daha önce yüzde 0,2 olması beklenirken, büyük bir sürpriz olarak nitelendiriliyor.

FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ GERÇEKLEŞİYOR MU?

İsviçre'nin sıfır enflasyonuyla birlikte, ülke fiyat istikrarı hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. İsviçre Ulusal Bankası (SNB), enflasyonu yıllık yüzde 0 ile 2 arasında tutmayı hedefliyor. Bu oran, ülkenin ekonomik istikrarını sağlama amacını taşırken, nisan ayındaki düşüş, özellikle otellerin fiyatlarındaki gerileme ve giyim ile sebze fiyatlarındaki dengeleme ile desteklendi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON NEDİR?

Enerji ve gıda gibi değişken fiyatlar dışındaki çekirdek enflasyon yüzde 0,6 olarak kaydedildi. Bu durum, genel enflasyon oranıyla kıyaslandığında daha stabil bir ekonomi sinyali verirken, İsviçre'nin ekonomik performansı hakkında dikkat çekici bilgiler sunuyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ: HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Ekonomistler, bu beklenmedik düşüşün ardından, haziran ayında bir faiz indiriminin daha yapılmasını öngörüyor. Özellikle düşük enerji fiyatları ve İsviçre Frankı'nın etkisiyle, mayıs ayında enflasyonun negatif olma olasılığı artmış durumda.

HAZİRAN’DA YENİ BİR FAİZ İNDİRİMİ MÜMKÜN MÜ?

SNB, 20 Mart’ta faiz oranını düşürerek ekonomiye destek sağladı ve Haziran toplantısında faiz oranının sıfıra inmesi bekleniyor. Böylece İsviçre, büyük ekonomiler arasında en düşük yıllık enflasyon oranına sahip ülke olmaya devam edecek.























