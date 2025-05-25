İş dünyasında faiz isyanı

Önceki gün Ankara’da yapılan “TOBB Türkiye Ekonomi Şurası”nda, iş dünyası ile ekonomi yönetimi bir araya geldi. 7 saat süren şuraya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden programda, oda ve borsa başkanları kürsüye gelerek illerindeki sorunları dile getirdi.





KÜRSÜYE ÇIKAN YÜKSEK FAİZDEN DERT YANDI

Toplantıda 75 civarında oda başkanı söz alıp konuştu. Kürsüye gelen başkanların yarısından fazlası yüksek faizi eleştirdi. Sanayici, tüccar, girişimci ve ihracatçıların krediye ulaşmada yaşadıkları zorluklardan yakınan oda ve borsa başkanları kredi faizlerinin hızlıca düşürülmesini talep etti. Yeni yatırımların zayıf kaldığına dikkat çeken oda başkanları, üretimlerini sürdüren işletmelerin de ayakta kalmakta zorlandıklarını kaydetti. Açıklanan kredi paketlerinden yararlanma şartlarının zorlukları da başkanların gündemindeydi.





TİCARİ KREDİ KARTINDAKİ KISITLAMA KALDIRILSIN

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran; yatırım ve üretimin devamıyla birlikte yeni yatırımların devreye girmesi için faiz düzeyinin önemli olduğuna dikkati çekti. Reel sektörün finansmana erişiminin sağlamasının özellikle sermaye derinliği olmayan KOBİ'ler için kritik olduğunu bildiren Baran, bankaların uyguladıkları faiz oranlarını eleştirdi ve ticari kredi kartlarına uygulanan işlem kısıtlarının kaldırılması da istedi. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise sanayici ve tüccarın finansman maliyeti çok yüksek olduğunu belirterek, bunun kolaylaştırılmasını istedi.





MISIR’A GITMEYELIM

Tekstil ve hazır giyim üreticisi işletmelerin yoğunlukta olduğu illerden gelen oda ve borsa başkanlarının tepkisi ise “alarm” niteliğinde oldu. Emek yoğun sektörde birçok firmanın üretimini durdurduğunu, birçok firmanın da üretimini başka ülkelere taşıdığına dikkat çeken oda başkanları, kan kaybının durdurulmasını istedi. Her şeye rağmen Mısır gibi ülkelere gitmek istemeyen ve Türkiye’de üretmeye devam eden işletmeleri ayakta tutacak tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. TOBB Hazır Giyim ve konfeksiyon Sektör Başkanı Şeref Fayat, finansman maliyetlerinin çok yüksek olmasından şikayet etti.





ÜRETIM ÇARKI DURUR

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ise toplantıda üretimden ihracata, finansmandan istihdama kadar çok sayıda yapısal ve güncel sorun dile getirdi. Üretim maliyetlerindeki artış, kur ve finansmana erişime dikkat çeken Kasapoğlu, yüksek faiz oranlarının üretim üzerinde oluşturduğu baskının altını çizdi. Reel sektörün mevcut şartlarda ciddi zorluklar yaşadığını aktaran Kasapoğlu, “Uygun şartlarda finansmana erişim olmadan reel sektörün çarkları dönemez” dedi.





DOĞUDA EKSPER KRİZİ VAR

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen oda başkanları ise eksperlerden dert yandı. İşletmelerin kredi alırken teminat olarak gösterdiği fabrika ve arsa gibi gayrimenkullerinin gerçek değerinin çok altında gösterildiğini şikâyet eden oda başkanları, bazı eksperlerin “Merkezinizi batıya taşıyın daha hızlı kredi alırsınız” dediğini aktardı. Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva; iş dünyasının ana gündeminin yüksek faizler olduğunu vurguladı ve faizlerin aşağı çekilmesi gerektiğini belirtti.





DEPREM İLLERİNİN TALEBİ

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 11 ilden gelen başkanların gündeminde ise 31 Mayıs’ta süresi dolacak mücbir sebep halinin kapsamı ve süresinin uzatılması ile yerinde dönüşüm vardı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem bölgesinin eski ekonomik hareketliliğine ulaşması için uygun maliyetli ve uzun vadeli kredi sağlanması talebinde bulundu. Zirai dondan etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ile diğer depremzede illerdeki meyve üreticileri için daha fazla destek talep edildi.





Yaşanan sıkıntılar geçici birkaç aya rahatlarız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uygulanan programın ilk ve en temel amacın enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını tesis etmek hem kamu hem özel sektör için öngörülebilir bir ortamı sağlamak olduğunu belirtti. Açılışta konuşan Yılmaz, "Son dönemlerde yaşanan geçici sıkıntıları abartmamak gerekir. Bunlar geçici. Önümüzdeki birkaç aylık süreçte ben çok farklı bir finansal ortamın oluşacağına inanıyorum. Şu anda biraz daha fazla hissediliyor belki finansal piyasalardaki sıkışıklık ama önümüzdeki aylarda daha olumlu bir perspektif, makro anlamda da daha olumlu bir perspektif olacağını ifade edebilirim. Selektif birtakım adımlarla da biz bunu destekleyeceğiz ve bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.





Anadolu’nun en büyük sorunu krediye ulaşamamak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Anadolu'yu sürekli dolaştığını belirterek gözlemlerini anlattı ve talepleri dile getirdi: “Firma ve sektörleri devamlı dinliyorum. Gördüğüm en büyük sıkıntı krediye erişim. Hem kredi büyümesine getirilen kısıtlamalar hem de yüksek faiz oranları, özellikle KOBİ'lerimizin ayağına pranga oluyor. Piyasada ödemeler aksıyor, alışveriş azalıyor, neticede ekonominin büyümesi yavaşlıyor. Bu sıkıntıları aşmak üzere, KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapmalıyız. Onları, aylık kredi büyüme sınırı dışına almalıyız. Ticari kredi kartlarını da bu sınırlama harici tutmalıyız. Mevcut kredi limitlerinin reel olarak daralmasının önüne geçmeliyiz. Böylelikle piyasaya bir rahatlama getirebiliriz."



