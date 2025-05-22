Esnaf ve sanatkârlara faiz indirimli kredilerde rekor seviye: 615,4 milyar lirayı aştı

"Son düzenlemelerle birlikte esnaf ve sanatkarlarımız için verdiğimiz yeni destekler de bulunuyor. Bu kapsamda, işletme kredi üst limitini 1 milyon liraya, yatırım kredi limitini 2,5 milyon liraya çıkardık. Azami 5 yaşa kadar ikinci el araç alımlarını yatırım kredisine dahil ettik. Genel işletme kredilerinde 36 ay olan toplam geri ödeme süresini genişleterek 48 aya çıkardık. Kredi geri ödemelerinde taksit ödeme süresini 3 aydan isteğe bağlı olarak 6 aya yükselttik. Kredi başvurusunda bulunabilmek için faaliyete başlama süre şartını 6 aydan 3 aya indirdik. Krediler için esnafımızın üstlendiği faiz oranını yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürdük. Kredi faizlerinin Hazine sübvansiyon oranı yüzde 20 iken bu oranı genel işletme kredileri ile yatırım kredileri için yüzde 50'ye yükselttik."