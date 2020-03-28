Kredi kartlarındaki faiz oranlarında indirime gidildi

Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerinde 'korumalı maske' üretimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 81 ilde 81 gençlik merkezinde, koronavirüs salgınına karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanları için korumalı maske üretimine başlandı. Maskelerin üretildiği merkezlerden biri olan Ankara'daki Keçiören Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maskelerin tanıtımını yaptı.