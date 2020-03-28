Kredi kartlarındaki faiz oranlarında indirime gidildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti. Kredi kartı kullananları ilgilendiren gelişme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu karara göre, kredi kartlarında azami faiz oranı düşürüldü.
Buna göre,
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,25, (önceki yüzde 1.40)
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,00 (önceki yüzde 1.12)
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,55 (önceki yüzde 1.70)
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,30 (önceki yüzde 1.42) oldu.
Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlandı.
Önceden sahillere akın eden İstanbullular virüs salgını nedeniyle evlerinde kalmayı tercih ediyor.
Sabah sporu yapmak için Üsküdar ve Caddebostan sahiline giden vatandaşların sayısında düşüş yaşanırken, sahiller boş kaldı.
Öte yandan polis ekipleri Üsküdar Sahili'nde vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarı anonsları yaptı. Caddebostan Sahili'nde sakinlik ise havadan görüntülendi.
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bu sabah Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki sakinlik dikkat çekti. Üsküdar Sahili'nde yürüyen ve spor yapan birkaç kişi kameraya yansırken, Caddebostan Sahili'ndeki sakinlik havadan görüntülendi
Uyarıların ardından İstanbul'da sahiller boşaldı
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler ve yapılan uyarıların ardından bu sabah Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki sakinlik dikkat çekti. Üsküdar Sahili'nde yürüyen ve spor yapan birkaç kişi kameraya yansırken, Caddebostan Sahili'ndeki sakinlik havadan görüntülendi