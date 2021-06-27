Kredili satış 78 ilde hız kesti

Koronavirüs sürecinde ertelenen talep ve yükselen faizle kredili konut satışının 78 ilde hız kestiği belirlendi. Salgının ilk açıklandığı mart ayında ekonomiyi canlandırmak için kamu bankaları öncülüğünde yıllık yüzde 9’a kadar gerileyen konut kredisi faizleri son bir yılda hızlı yükseliş gösterdi. Bu yıl 18 Haziran itibariyle yıllık ağırlıklı ortalama yüzde 17.81 oldu. Söz konusu oran, geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 9.01-9.99 bandında seyretmiş, yıllık en fazla düşüş haziranda yüzde 9,01’lik oranla gerçekleşmişti. Son bir yılda hızlı yükselişin ipotekli konut satışlarına da yansıdığı görüldü.

KARAMAN’DA YÜZDE 86

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, bu yıl mayıs ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artmasına karşın, kredili satışlar yüzde 42.9’luk düşüşle 18 bin 483 adetten 10 bin 560’a geriledi. İllere göre incelendiğinde ipotekli satışların yüzde 86.2’lik oranla en fazla Karaman’da gerilediği görüldü. Bu ili Ağrı yüzde 83, Elazığı yüzde 79, Kırşehir yüzde 78 ve Aksaray yüzde 77.6 düşüşle takip etti.

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ANADOLU’DA SERT DÜŞÜŞ

Satışların sert düştüğü illerden biri de Sivas oldu. Son bir yılda Sivas’ta satışlar yüzde 75,4, Bayburt’ta yüzde 75 azalıdı. Bu illeri Burdur yüzde 72.2, Muş yüzde 71,4, Giresun yüzde 71,3, Yozgat yüzde 69.2’lik azalışla izledi. Yozgat’ta geçen yıl 78 adet olan konut satışı bu yıl mayısta 24, Sivas’ta 171’den 42’ye, Burdur’da 54’ten 15’e, Muş’ta 14’ten 4’e, Giresun’da 108’den 31’e indi.

ÜÇ HANELİ SATIŞLAR İKİYE İNDİ

Sert düşüşten nasibini alan Adana’da geçen yıl mayısta 690 adet olan konut satışı, bu yıl mayısta 220’ye geriledi. Satışların yüzde 60’dan fazla gerilediği illerden Adıyaman 101’den 61’e, Aksaray 107’den 24’e, Bursa 742’den 385’e, Diyarbakır’da 327’den 169’a, Gaziantep 482’den 226’ya geriledi. Aynı dönemde geçen yıl 171 konutun satıldığı Çanakkale, bu yıl 71 adette kaldı. Konut satışının yüzde 50’den fazla azaldığı Çorum’da 134’ten 69’a, üniversite şehri Eskişehir’de 289’dan 155’e, Bilecik’te 80’den 31’e, Erzurum’da 126’dan 60’a geriledi. Hakkari de geçen yıl olduğu gibi bu yıl mayıs ayında da hiç satış olmadığı belirlendi.

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GÜMÜŞHANE VE SAKARYA’DA ARTTI

Türkiye genelinde bu yıl mayıs ayında, geçen yıl mayısa göre kredili konut satışının sadece iki ilde arttığı belirlendi. Bu iller Sakarya ve Gümüşhane oldu. Buna göre, Gümüşhane’de konut satışı yüzde 44,4 artışla 9’dan 13’e çıkarken, Sakarya’da yüzde 6.2’lik artışla 145 adetten 154’e yükseldi. Tunceli’de satışlar 5 adetle sabit kaldı.

BÜYÜK ŞEHİRLER DE ETKİLENDİ

İpotekli satışlar sadece Anadolu değil büyük şehirlerde de geriledi. Bacasız sanayi turizm şehri Antalya’da da satışlar geriledi. Bu ilde aynı dönemde satışlar 693’ten 345’e geriledi. İstanbul yüzde 14’lük azalışla 2 bin 570 adetten 2 bin 210’a, Ankara yüzde 37’lik azalışla 2 bin 178’den bin 376’ya indi. İzmir’de ise yüzde 41,1’lik oranla bin 254’ten 738’e düştü.

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İPOTEKLİ SATIŞIN EN ÇOK DÜŞTÜĞÜ 10 ŞEHİR

İLLER Oran

Karaman 86.2

Ağrı 83,3

Elazığ 79.7

Kırşehir 77.9

Aksaray 77,5

Bayburt 75,0

Nevşehir 75.0

Niğde 73.4

Burdur 72.2

Giresun 71,3

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