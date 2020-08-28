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Kredisini yapılandıranlar dikkat: Bankalar komisyon ve erken ödeme tazminatı alamaz!

Kredisini yapılandıranlara dikkat çeken çağrı: Ödeyen varsa iade için başvursun!

Konut kredisi yapılandırmalarına yönelik çok sayıda yargı kararına rağmen bazı bankalar komisyon ya da erken ödeme tazminatı almaya devam ediyor. Hiç bir yasal dayanağı olmayan söz konusu ücretler için gerekli yasal mercilere başvuranlar ise parasını geri alıyor. Son olarak kendisinden kredi yapılandırmasında alınan yüzde 1’lik ücreti şikayet eden vatandaşı tüketici hakem heyeti haklı buldu ve ödenen ücretin iadesine yönelik karar verdi. Konuyla ilgili konuşan tüketici birlikleri ise kredi yapılandırmasında komisyon veya erken ödeme tazminatı ödeyen vatandaşların bu paralarını geri almaları için tüketici hakem heyetlerine başvurmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Bankalar yargı kararlarına rağmen kredi yapılandırmasında komisyon ücreti almaya devam ediyor.
Bankalar yargı kararlarına rağmen kredi yapılandırmasında komisyon ücreti almaya devam ediyor.

Düşen kredi faizleri sonrası yüksek oranla çekilen konut kredisini yapılandırmak için bankaya başvuran vatandaşa dosya masrafının yanı sıra başka bankaya taşıyor ise yasal olarak vadesine göre yüzde 2’ye kadar çıkan erken kapatma cezası ödetiliyor.

Ancak son zamanlarda kimi bankalar bu ücret kalemlerine bir yenisini daha eklemiş durumda. O da komisyon ücreti. Yapılandırma için başvurulan kredinin ödenmemiş kalan kısmı üzerinden alınan yüzde 1’lik ücretin hiç bir şekilde yasal dayanağı bulunmuyor.

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EMSAL KARARLAR VAR

Öyle ki söz konusu ücrete ilişkin bir de emsal mahkeme kararları bulunuyor. Vatandaşın lehine olan kararda komisyon ücreti diye bir ücretin banka tarafından kredi yapılandırması esnasında tüketiciden alınamayacağı vurgulanırken bu karar ise şu ifadelerle destekleniyor;

“Bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi inisiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey dahil olmak üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.''

Konut kredisini yapılandırmak isteyen vatandaştan komisyon ücreti alan bankalar var.

İstanbul'da konut satışlarının en fazla arttığı ilçe: Yüzde 28'i aştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri baz alınarak hazırlanan İstanbul'un Koronasavar İlçeleri başlıklı araştırmaya göre, Türkiye'de mart ayının ortasından bu yana yoğun olarak hissedilen koronavirüs salgını gayrimenkulde de etkisini gösterdi.
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Yılın ilk 5 ayında Türkiye genelinde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşirken, satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2'lik düşüş yaşandı.
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Düşüş oranının İstanbul'da ülke ortalamasının 2 katından fazla olması dikkati çekti. Türkiye'de konut satışlarını sırtlayan illerin başında gelen İstanbul'da ocak-mayıs döneminde ev satışları yüzde 4,9 azaldı.
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İstanbul'da nüfusu 150 binin üzerinde olan 36 ilçeden 14'ünde konut satışları artarken, 22'sinde ise azalma gösterdi.
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En yüksek artış yüzde 28,66 ile Ümraniye'de görülürken, onu yüzde 15,54 ile Sultangazi, yüzde 13,41 ile Beylikdüzü, yüzde 11,84 ile Gaziosmanpaşa, yüzde 11,81 ile Bayrampaşa takip etti.
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5 ilçede artış oranı iki haneli gerçekleşti.
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Artış oranı Küçükçekmece'de yüzde 9,69, Çekmeköy'de yüzde 8,29, Bahçelievler'de yüzde 6,9, Bağcılar'da yüzde 4,8, Maltepe'de yüzde 2,69, Kağıthane'de yüzde 1,7, Beyoğlu'nda yüzde 0,96, Beykoz'da yüzde 0,79, Eyüpsultan'da yüzde 0,63 oldu.
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Yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı döneminde göre konut satışlarının en çok gerilediği ilçe yüzde 46,77 ile Zeytinburnu oldu.
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Onu yüzde 27,98 ile Şişli, yüzde 25,16 ile Sarıyer, yüzde 19,32 ile Tuzla, yüzde 18,34 ile Büyükçekmece, yüzde 17,64 ile Silivri takip etti.
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Azalış oranının iki haneli rakamlarda gerçekleştiği diğer ilçeler ise yüzde 12,82 ile Pendik, yüzde 12,63 ile Bakırköy, yüzde 12,62 ile Ataşehir, yüzde 11,63 ile Fatih, yüzde 10,04 ile Esenyurt, yüzde 10,01 ile Sancaktepe oldu.
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Konut satış oranları Beşiktaş'ta yüzde 9,57, Kartal'da yüzde 8,32, Üsküdar'da yüzde 5,25, Esenler'de yüzde 5,2, Başakşehir'de yüzde 5,09, Avcılar'da yüzde 4,7, Sultanbeyli'de yüzde 2,58, Arnavutköy'de yüzde 1,13, Güngören'de yüzde 0,27 azaldı.
İstanbul'da konut satışlarının en fazla arttığı ilçe: Yüzde 28'i aştı
Yılın ilk 5 ayında konut satışlarının yüzde 4,9 azaldığı İstanbul'da, nüfusu 150 binden fazla olan 36 ilçenin 22'sinde satışlar düşerken, 14'ünde arttı. İşte ilçe ilçe konut fiyatlarındaki değişim oranları..

TÜKETİCİYE İADESİNE KARAR VERDİ

Ancak mahkemenin bu yöndeki kararına rağmen kimi bankalar bu tutumundan bir türlü vazgeçmiyor. Son olarak bir vatandaş konut kredisi faiz oranlarının 0,99’a düşmesinin ardından yapılandırdığı kredisi içinde kendisinden alınan söz konusu haksız ücreti bağlı bulunduğu Tüketici Hakem Heyeti’ne taşıdı. Heyet yaptığı inceleme sonrası krediye muhatap bankayı haksız buldu. Kararda kredi yapılandırması işleminde yüzde 1 olarak yansıtılan ve 1141 TL’ye tekabül eden ücretin vatandaşa iade edilmesi istendi.

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KOMİSYON VE ERKEN ÖDEME TAZMİNATI ALAMAZ

Konuyla ilgili yenisafak.com’a konusan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, bankaların kredi yapılandırmalarında her hangi bir ücret almasının yasal olmadığını vurgulayarak, ''Tüketici yeni bir kredi kullanmıyor, sadece ödeme planını değiştiriyor. Dolayısı ile bankaya bir maliyet söz konusu değil, ödeme planının değiştirilmesi nedeniyle vade uzadığından alacağı faiz yükseliyor. Bir işlem nedeniyle hem faiz hem komisyon alınması hakkaniyet ölçüsü olamaz. Bankalar tüketiciden giden yeniden yapılandırma taleplerini yapmak zorunda değildir. Ancak yapar ise de komisyon veya erken ödeme tazminatı adı altında ödemeler alamaz.'' dedi.

Düşen faizlerin ardından çok sayıda kişi kredisini yapılandırmak için bankaların yolunu tuttu.

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME!

Bazı bankaların tüketiciden gelen yeniden yapılandırma taleplerini kabul edip yeni kredi kullandırarak, erken ödeme tazminatı da aldığı, eski krediyi kapattırıp yeni kredi tahsis ettirerek ondan da komisyon aldıkları yönünde şikayetlerin geldiğini ve bunların yasal dayanağının olmadığını dile getiren Koçal, ''Tüketicinin yeniden yapılandırma taleplerini kabul eden banka kalan mevcut ana paraya talep edilen vadeye göre faiz hesaplayarak yeniden yapılandırabilir, talep doğrultusunda uzatabilir veya kısaltabilir. Bu işlemler için bir bedelin yasal dayanağı olmadığı gibi sebepsiz zenginleşmedir.'' diye konuştu.

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ÖDEYEN VARSA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURSUN

Konu ile ilgili tüketicinin yeni bir kredi kullanmadığı, sadece ödeme planını değiştirdiği, bankaya ekstra bir maliyet getirmediği, bu nedenle de bu işlemin karşılığı olamayacağı yönünde bazı Yargıtay kararlarının da mevcut olduğunun altını çizen Koçal, ''Konut kredileri ve diğer tüketici kredilerinde yeniden yapılandırma nedeniyle alınmış olan komisyon veya erken ödeme tazminatları ödeyen vatandaşlarımız var ise Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirler.'' dedi.

Yabancıya konut satışında zirvede İran var: İşte temmuzda satılan konut sayısı
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Türkiye genelinde konut satışları 2020 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artarak 229 bin 357 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışı ve yüzde 11,7 pay ile Ankara, 15 bin 614 konut satışı ve yüzde 6,8 pay ile İzmir izledi.
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Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 azalarak 2 bin 741 oldu​.
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Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2020'de ilk sırayı bin 46 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 615 konut satışı ile Antalya, 230 konut satışı ile Ankara, 101 konut satışı ile Mersin ve 88 konut satışı ile Yalova izledi.
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Temmuz ayında en fazla konutu 540 adet ile İran vatandaşları aldı. Türkiye'den konut alan ülkeler ve sayıları ise şöyle..
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388 konut Irak
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154 konut Rusya
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149 konut Afganistan
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69 konut İngiltere
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64 konut Kazakistan
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63 konut Türkmenistan
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63 konut Ürdün
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60 konut Filistin
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57 konut Çin
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55 konut Lübnan
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42 konut Özbekistan
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40 konut Mısır
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36 konut Kuveyt
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34 konut İsveç
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32 konut Suudi Arabistan​
Yabancıya konut satışında zirvede İran var: İşte temmuzda satılan konut sayısı
Temmuz ayı konut satış rakamları kırıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre konut satışlarında rekor artış gerçekleşti. Türkiye genelinde 2020 Temmuz ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %900,6 artış göstererek 130 bin 721 oldu. Yabancıya konut satışına bakıldığında ise temmuz ayında yabancılara 2 bin 741 adet konut satıldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapılırken yoğunlukla tercih edilen il ise İstanbul oldu.
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