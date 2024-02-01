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Ekonomi

Kripto düzenlemesi rekabette avantaj sağlar

Paribu CEO’su Yasin Oral, kripto paralara yönelik yapılacak regülasyonla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Cabir Turğut
Cabir Turğut
04:00 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 06:43 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kripto alanında yaşanan regülasyon sürecinde hazırlanan taslağın çerçevesinin ortaya çıkmaya başladığını anlatan Oral, “Görüldüğü kadarıyla ana paydaş Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olacak. Kripto paralarla ilgili bankaların görevlendirilmesi de gündemde. Asıl önemli olan kullanıcı varlıklarının akıbeti. O sebeple bu alanda hizmet veren şirketler arasındaki rekabetin doğru kurgulanması lazım. Regülasyon yurt dışı ile rekabette lehimize avantaj sağlayacak. Türkiye’de kripto varlık pazarı çok büyük değil ancak regülasyon asıl oyuncularla diğerlerinin ayrışmasına imkân tanıyacak” diye konuştu.


TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİYE ADAPTASYONU YÜKSEK

Merkez Bankası’nın dijital lira çalışmalarına da değinen Paribu CEO'su Oral, “Faz 2’de neler olacağını daha net görebileceğiz ama iyi bir ilerleme var. Türkiye’nin teknolojiye adaptasyonu çok yüksek. Merkez Bankası ‘Dijital lirayı siz yapın’ dese bizim için hiçbir mahsuru olmaz. Buradaki asıl mevzu dijital paranın her aşamasının izlenebilir olması” dedi.


HENÜZ VERGİ YOK

Yasin Oral, kripto alanında faaliyet göstermek isteyenler için sermaye şartı yeterliliğinin en az 500 milyon TL olması gerektiğinin altını çizerken, kullanıcılar açısından vergilendirme üzerine şu an bir hazırlığın bulunmadığı bilgisini de verdi. Oral, şunları söyledi: “Paribu olarak 2019-2023 arasında ödediğimiz toplam vergi 180 milyon doların üzerinde. Paribu, 700 milyon TL’yi aşkın kurumlar vergisi ile kendi faaliyet alanında 2021 yılının vergi rekortmeni oldu. Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesinde Paribu 23. sırada yer alıyor.”


#Ekonomi
#kripto varlık
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#avantaj
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