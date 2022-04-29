Kripto para borsası devi Whitebit Türkiye'de

Rusya-Ukrayna savaşı iki ayı geride bırakırken, savaştan etkilenen Ukrayna şirketleri yönünü Türkiye’ye çevirdi. 2.5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren ve Avrupa’nın en büyük kripto para borsalarından biri olan Whitebit İstanbul’da ofis açtı. Whitebit şirketinin ortakları arasında; Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı ve Turkcell’in yan kuruluşu olan Lifecell ve Faceit gibi kurum ve şirketler yer alıyor.

TÜRKİYE DOĞRU YER

Whitebit şirket CEO’su Volodymyr Nosov, Ankara’yı ziyaret ederek yerel bankalar ve telekomünikasyon şirketleri de dahil olmak üzere kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Whitebit’in kurucusu Nosov, “Türk bakanlıklarında ve özel sektörle yapılan görüşmelerde Türk tarafının iş birliği konusundaki farkındalığı ve hazırlığını hissettik. Şüphesiz bu, doğru yolda ve tabii doğru yerde olduğumuzu açıkça ortaya koydu. Ukrayna ve Türkiye arasında yüksek düzeyde güvene dayalı mevcut ilişkiler Ukraynalı iş dünyasının temsilcileri olarak bize Türkiye piyasasındaki çalışmalarımızda güven ve emniyet duygusu veriyor” dedi.

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EKONOMİ Rusya-Ukrayna savaşı ticari dengeleri değiştiriyor: ABD'li şirketlerin rotası Türkiye