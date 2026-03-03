Kripto varlıklara işlem vergisi geliyor! Hangi oranda ve nasıl uygulanacak? Detayları belli oldu

Yeni vergi düzenlemesinin detayları netleşti. AK Parti imzasını taşıyan kapsamlı ekonomi paketi, TBMM Başkanlığı’na sunularak resmi sürecine başladı. Özellikle kripto para borsalarında işlem yapanları ve lüks tüketim sektörünü yakından ilgilendiren yasa teklifi; kripto varlık alım-satım işlemlerine yepyeni bir vergi disiplini getirirken, elmas ve inci gibi değerli taşları da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına alıyor. Piyasaları hareketlendiren bu kritik düzenleme, vergi sisteminde adaletin sağlanması ve kamu gelirlerinin artırılması hedeflerini taşıyor.

Abdullah Güler'den vergi disiplini ve adalet vurgusu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, meclise sunulan yeni yasa teklifinin gerekçelerine ve içeriğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Güler, değerli taşlara yönelik düzenlemeyi şu sözlerle ifade etti:

"Lüks tüketimde ÖTV düzenlemeleri başlığında vergi sistemimizde adaleti sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacıyla lüks tüketim kalemlerinden biri olan kıymetli madeni taşlarla düzenlemeye giriyoruz. Geçmiş dönemde ÖTV kapsamına dahil olmayan elmas, inci ve kıymetli taşlar bu tarihten bu yana yalnızca KDV’ye tabi tutulmaktaydı. Hazırladığımız teklifle elmas, inci, kıymetli ve yarı kıymetli taşlarıyla bunlardan mamul eşyaları ÖTV kanununun 4 sayılı listeye ekliyoruz."

Kripto varlıklara yönelik atılan yeni adıma ilişkin ise Güler şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özellikle kripto varlıklarda vergi disiplini başlığında kripto varlık piyasasını net bir vergi disiplinine kavuşturuyoruz. Hizmet sağlayıcılar tarafından yapılan satış ve transferlerden on binde üç oranında işlem vergisi alınmasını öngörüyoruz. Böylece bu alanda faaliyet gösterenler için öngörülebilir bir hukuki zeminde oluşturmuş oluyoruz.”

Kripto varlık işlem vergisinin detayları

Yeni teklifle birlikte Gider Vergileri Kanunu'nda kapsamlı değişikliklere gidilerek "kripto varlık işlem vergisi" uygulaması hayata geçiriliyor. Düzenlemeye göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılan satış veya transfer işlemlerinde, işlemin rayiç bedeli üzerinden on binde 3 oranında vergi alınacak. Bu vergi matrahından herhangi bir gider veya vergi adı altında indirim yapılması mümkün olmayacak. Verginin doğrudan mükellefi kripto varlık platformları olacak. Bir aya ait işlem vergisi, izleyen ayın 15'inci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyan edilerek aynı süre içinde ödenecek. Düzenlemenin uygulamasında yer alan kavramlar için Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri geçerli sayılacak.

Kripto kazançlarında yüzde 10 tevkifat uygulaması

Gelir Vergisi Kanunu'na eklenecek yeni madde ile kripto varlıklardan elde edilen gelirlerin vergilendirilme çerçevesi de netleşiyor. SPK'ya tabi platformlarda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen kazançlar üzerinden, ilgili platformlar tarafından takvim yılının 3'er aylık dönemleri itibarıyla yüzde 10 oranında vergi tevkifatı (kesintisi) yapılacak. Bu kesinti işlemi; gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi olması, tam veya dar mükellef statüsü taşıması ya da vergiden muaf olup olmaması gibi durumlardan etkilenmeyecek. Aynı kripto varlıklardan farklı tarihlerde alım yapılıp bir kısmının elden çıkarılması durumunda, alış bedelinin hesaplanabilmesi için "ilk giren ilk çıkar" yöntemi baz alınacak. Alış ve satış işlemleri sırasında ödenen komisyonlar ile işlem vergileri ise tevkifat matrahından düşülecek.

Beyanname, zarar mahsubu ve platform bildirimleri

Tevkifat dönemi içinde aynı türden kripto varlıklarla yapılan birden fazla alım satım işlemi, uygulamanın sağlıklı yürütülebilmesi adına tek bir işlem olarak kabul edilecek. Aynı türden kripto varlık işlemlerinden doğan zararlar, takvim yılını aşmamak kaydıyla sonraki dönemlerin matrahından mahsup edilebilecek. Kripto varlıkların farklı bir platforma aktarılması durumunda, varlıkların alış bedeli ve tarihi yeni platforma bildirilecek. SPK'ya tabi platformlarda işlem yapan gerçek kişiler, tevkifata tabi tutulan bu kazançları için ayrıca yıllık beyanname vermeyecek. Ancak, SPK'ya tabi olmayan yurtdışı merkezli platformlar gibi alanlardan elde edilen gelirler yıllık gelir vergisi beyannamesi ile ayrıca bildirilecek. Kripto varlıkların alım satımına aracılık eden platformlar, eksik veya yanlış bilgi verilmesi nedeniyle oluşabilecek eksik beyanlardan tarhiyat yönünden doğrudan sorumlu tutulacak. Ayrıca platformlar, kestikleri bu vergileri izleyen ayın 26'ncı günü akşamına kadar beyan edip ödemekle yükümlü olacaklar.



